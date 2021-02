'Plug-in hybride auto's niet altijd even duurzaam'

Plug-in hybride auto's, die een benzinemotor combineren met een elektrische motor zijn niet per se beter voor de gezondheid en het klimaat dan een 'gewone' benzineauto. Dat blijkt uit de Green NCAP test. Hierin worden auto's beoordeeld op verbruik en schadelijke uitstoot. De test is mede opgezet door de Consumentenbond.

In het Green NCAP programma, werken Europese consumentenorganisaties, automobielclubs, overheden en universiteiten samen om een beeld te krijgen van hoe ‘groen’ auto’s zijn. De auto’s worden getest onder omstandigheden die strenger zijn dan de wettelijke eisen. Zo wordt de praktijk beter benaderd.

De schoonste en zuinigste auto's krijgen 5 sterren, de vervuilendste 0. In de nieuwste test werden 25 benzine- en dieselauto's, elektrische auto's, (plug-in) hybrides en één waterstof aangedreven auto beoordeeld.

Mitsubishi Outlander

Opvallend is de slechte score van de Mitsubishi Outlander. Deze hybride met stekker krijgt 2 sterren. Dat is mínder dan de meeste benzine- en dieselauto’s in de test. De Outlander is een grote, zware auto met een beperkte elektrische actieradius. Hij biedt daardoor geen voordeel ten opzichte van een auto met conventionele aandrijving.

Ook de Honda CR-V 2.0 i-MMD Hybrid (zonder stekker) valt met 2,5 ster tegen. De andere plug-in hybrides in de test doen het beter. De Kia Niro krijgt 3,5 ster en Toyota Prius 4 sterren.

'Schone' benzine- en diesel auto

Opvallend zijn de goede scores van een aantal conventionele auto's. Zo weten de VW Golf 1.5 TSI (benzine) en Skoda Octavia Combi 2.0 TDI (diesel) dankzij efficiënt ontwerp hun milieu-impact relatief klein te houden. Verbruik en uitstoot van schadelijke gassen voor mens en klimaat zijn alle relatief laag en daarmee scoren beide auto’s 3,5 ster. Dit zijn de beste resultaten tot nu toe voor niet-geëlektrificeerde auto's.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Een verrassende uitkomst, waarmee de Green NCAP zijn waarde bewijst. De test maakt duidelijk welke autofabrikanten serieus werk maken van het verduurzamen van hun auto’s én helpt consumenten bij het kiezen van een ‘schone’ auto.’

Waterstof

Alleen de volledig elektrische auto's in de test en de Hyundai Nexo die op waterstof rijdt, krijgen de volle 5 sterren. Ze zijn schoon én zuinig.