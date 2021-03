ANWB bepleit vervanging halogeen door LED-lampen bij auto’s

De ANWB pleit ervoor om het wettelijk mogelijk te maken dat halogeen lampen in auto’s kunnen worden vervangen voor LED-verlichting, net zoals dat in huizen gebeurt. Uit een test van de ANWB in samenwerking met de Duitse zusterclub ADAC, blijkt dat dit veilig kan. Voor het achteraf inbouwen van LED-lampen in auto’s bestaan meerdere systemen. Maar het gebruik ervan op de openbare weg is nu niet toegestaan.

LED-verlichting verbetert de lichtopbrengst van oudere voertuigen met halogeenlampen aanzienlijk. Dit komt de zichtbaarheid op donkere wegen ten goede, zonder het overige verkeer hierdoor te verblinden. Voordeel is ook dat LED-lampen zuiniger zijn en langer meegaan.

Niet alle LED-lampen kunnen ingebouwd worden in een auto. Het lichtsysteem moet speciaal worden ontwikkeld voor het koplamphuis in het voertuig, zodat automobilisten niet worden verblind en de lichtbundel optimale zichtbaarheid geeft.

De ANWB krijgt geregeld vragen van leden over het vervangen van voertuigverlichting door LED. Al jaren zijn er LED vervangingslampen op de markt, waardoor het mogelijk is om minder zuinige halogeenlampen te vervangen door LED. Helaas is het in Nederland nog niet toegestaan om dit te doen.

In Duitsland is wel één systeem voor achteraf-bouw van LED-lampen goedgekeurd. Andere EU-landen kunnen deze goedkeuring in theorie overnemen. Er is ook EU-wetgeving in ontwikkeling maar waarschijnlijk zal het nog geruime tijd duren voordat dit wordt ingevoerd.

De ANWB hoopt met deze test een discussie op gang te brengen om het achteraf ombouwen naar LED-verlichting mogelijk te maken. Belangrijkste voorwaarde is dat er wettelijke eisen moeten komen waar de LED verlichting aan moet voldoen om gebruikt te kunnen worden op de openbare weg.