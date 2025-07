Vakantie-uittocht in Nederland én het buitenland

De meeste vertraging is er vrijdagmiddag op de wegen in Noord-Brabant en Gelderland en bij Duitse grensovergangen. Bij Amsterdam moet het verkeer nog rekening houden met de afgesloten A10 Zuid richting Amersfoort. De weg gaat zaterdagochtend vroeg open.

Drukte in het buitenland

Ook de buitenlandse verkeersdiensten waarschuwen voor overvolle wegen, vooral op zaterdag.

Zo zijn in Frankrijk veel vakantiegangers onderweg. Vanwege Quatorze Juillet op maandag hebben de Fransen een lang weekend. Zowel vrijdag als zaterdag wordt het aansluiten op de A7, de Autoroute du Soleil, en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. De ‘officiële’ zwarte zaterdag valt dit jaar volgens de Fransen op 2 augustus, maar het is gedurende de zomer elke zaterdag druk op de vakantieroutes.

In Duitsland is zaterdag ook veel verkeer onderweg. Dit is met name te merken op wegen rond Hamburg en in Zuid-Duitsland. Bovendien wordt er op bijna 1200 plaatsen aan de weg gewerkt. Hierdoor moeten automobilisten rekening houden met extra oponthoud.

In Zwitserland is de San-Bernardinotunnel in de A13 tot 12 juli doordeweeks in beide richtingen afgesloten tussen 22.00 en 05.00 uur. Vakantiegangers kunnen omrijden via de San-Bernardinopas of via de Gotthardtunnel (A2).

In Oostenrijk rijdt het zaterdag langzaam op de route A10/A11 Salzburg - Villach - Karawankentunnel, de route naar Slovenië en Kroatië. Ook is het druk op de route via de Fernpas, de B179. In Oostenrijk mag doorgaand vakantieverkeer in Tirol in het weekend overdag niet afwijken van de snelwegen om via binnenwegen de files te omzeilen.

Vakantiegangers onderweg naar Italië moeten rekening houden met filevorming op de A13/A22 Innsbruck-Brennerpas-Verona.

Evenementen veroorzaken lokaal drukte:

• Bospop bij Weert, 11-13 juli

• Awakenings in Hilvarenbeek, 11-13 juli

• André Rieu in Maastricht, verschillende concerten t/m 20 juli

• North Sea Jazz in Ahoy Rotterdam, 11-13 juli



Wegafsluitingen

Vanwege wegwerkzaamheden zijn er wegafsluitingen:

• A10 Zuid en Oost richting o.a. Amersfoort tot 12 juli 05.00 uur.

• A10 West richting Amsterdam-Noord bij de Coentunnel. Van 12 juli tot 15 september.

• A59 knp. Zonzeel richting Den Bosch, tussen Waalwijk en afrit Heusden. Van 11 juli 21.00 uur tot 14 juli 05.00 uur.

• A76 Heerlen richting Geleen, tussen de knp. Kunderberg en Ten Esschen. Van 9 juli 05.00 uur tot 16 juli 05.00 uur.



In regio Zuid zijn de scholen al sinds vrijdag 4 juli gesloten. Vrijdag 18 juli start ook in regio Midden de zomervakantie.