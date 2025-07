Verkeersovertreding op vakantie? Hier betaal je de hoofdprijs

Flink het gaspedaal intrappen om zo snel mogelijk op je vakantiebestemming te zijn deze zomer? Denk vooral nog eens twee keer na als je door Zwitserland rijdt, het kan je namelijk een dure vakantie opleveren. En even tijdens het rijden de navigatie op je telefoon instellen? Dan ben je in België twee weken je rijbewijs kwijt. Wegenvignetten.nl zette de belangrijkste verkeersboetes in de populaire Europese vakantieboetes op een rijtje .

Zo duur als de boetes in Nederland zijn kom je ze elders in Europa niet snel tegen. Maar in Zwitserland moet je wel echt oppassen. Daar zijn de boetes namelijk als enige in Europa inkomensafhankelijk, vanaf een overschrijding van 25 km/h buiten de bebouwde kom. In Frankrijk, Italië, Kroatië en Luxemburg levert vrijwel elke snelheidsovertreding - of dat nu 10 of 40 km/h te hard is - opmerkelijk genoeg hetzelfde boetebedrag op. Wél kost een zwaardere overtreding meer punten op je rijbewijs en neemt de kans op inbeslagname van je rijbewijs toe.

Ook puntenstraf voor Nederlanders

Die puntenstraf geldt trouwens ook voor Nederlanders! Dus als je tijdens je vakantie meerdere verkeersovertredingen begaat - of bijvoorbeeld voorgaande jaren ook al boetes hebt ontvangen - dan kun je een rijverbod krijgen in dat land. Je mag dan enkele maanden tot zelfs jaren niet in dat land rijden. Vooral Duitsland en Zwitserland zijn hier behoorlijk streng in.

Korting als je meteen betaalt

Een ander opvallend verschil met Nederland is dat je met name in Zuid-Europese landen vaak korting krijgt als je meteen betaalt. Zo hoef je in Frankrijk maar 90 euro in plaats van 135 euro te betalen voor de meeste overtredingen, als je binnen vijftien dagen over de brug komt. In Italië kun je het best binnen vijf dagen betalen, waarmee je 30 procent bespaart. En in Spanje loopt de korting op tot maar liefst de helft van het oorspronkelijke boetebedrag!

Niet-handsfree bellen in België? Rijbewijs kwijt!

Ook zijn er behoorlijke verschillen als het aankomt op boetes voor niet-handsfree bellen. Dat kost je in Duitsland en Oostenrijk - waar de boetes voor het niet dragen van een gordel overigens óók opvallend laag zijn - ‘slechts’ 100 euro. In Italië en Slovenië is dat tweeënhalf keer zoveel en in België raak je sinds dit jaar - ook als Nederlander - zelfs voor vijftien dagen je rijbewijs kwijt als je hierop betrapt wordt. Dat komt nog bovenop een boete van 174 euro.

'Een uurtje eerder op je bestemming is het niet waard'

Mattijs Wijnmalen van Wegenvignetten.nl waarschuwt vakantiegangers om niet te gehaast op pad te gaan: "Een uurtje eerder op je bestemming zijn is het risico op een forse boete of het kwijtraken van je rijbewijs simpelweg niet waard. Rijd rustig, houd je aan de regels en denk aan je eigen veiligheid én die van anderen. Dan begint je vakantie pas echt ontspannen."