ANWB waarschuwt voor dure 'verrassingen' bij laadpalen op vakantie

'Honderden euro's'

Uit data-onderzoek van ANWB Laadpas blijkt dat dure laadsessies in Europa steeds vaker voorkomen. In sommige gevallen loopt de rekening voor één enkele laadsessie op tot honderden euro’s.

Hoog blokkeertarief: Auto te lang aan laadpaal

De oorzaak van deze hoge kosten ligt niet in de stroomprijs, maar in het zogenoemde blokkeertarief: een tijdsgebonden toeslag die in werking treedt zodra een auto (te lang) aan de laadpaal blijft hangen. Soms wordt dit tarief direct geactiveerd, maar vaak pas na drie uur. Toch kan het al binnen één dag flink misgaan. Zo registreerde ANWB Laadpas een laadsessie waarbij een Nederlandse vakantieganger zijn elektrische auto om 15:00 uur aan een publieke laadpaal in het Italiaanse Zuid-Tirol hing. De volgende ochtend om 09:30 haalde hij de auto op. De rekening: €230 voor één laadsessie.

Haal de auto tijdig weg bij de laadpaal

Elektrische rijders die hun auto weghalen zodra deze is opgeladen, verkleinen niet alleen de kans op een extreem hoge rekening, maar tonen ook sociaal gedrag richting andere automobilisten. Voor wie thuis gewend is de auto langdurig aan de eigen laadpaal te laten staan, kan dit op vakantie even wennen zijn. Het blokkeertarief is bedoeld om laadpaalkleven tegen te gaan. Vaak is er geen maximum aan dit tarief, waardoor de kosten snel kunnen oplopen als een auto meerdere uren, dagen of zelfs weken aan dezelfde laadpaal blijft hangen.

731,- euro voor 4,5 dag aan de lader in parkeergarage Oostenrijks skidorp

De ANWB ziet regelmatig voorbeelden van EV-rijders die vergeten hun auto los te koppelen van de laadpaal en daardoor geconfronteerd worden met forse rekeningen voor een enkele laadsessie. Enkele opvallende voorbeelden:

•€731: 4,5 dagen aan de lader in een parkeergarage in een Oostenrijks skidorp

•€719: 2,5 week aan de lader bij Disneyland Parijs

•€489: 3 dagen aan de lader in een Oostenrijkse parkeergarage

•€525: 6,5 dagen aan de lader onder een hotel in Düsseldorf

•€191: 4 dagen aan de lader bij Hof van Saksen (NL)