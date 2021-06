Jaguar Land Rover ontwikkelt waterstofaangedreven Defender Fuel Cell prototype

Het FCEV-concept is onderdeel van de missie van Jaguar Land Rover voor het realiseren van nul uitlaatemissies in 2036 en netto emissievrije toeleveringsketen, producten en activiteiten in 2039. Dit ligt in lijn met de vorige maand aangekondigde Reimagine-strategie.

FCEV's, die elektriciteit opwekken door middel van een chemische reactie tussen zuurstof en waterstof om daarmee een elektromotor van stroom te voorzien, zijn een aanvulling op batterij-elektrische voertuigen (BEV's) en een volgende stap naar emissievrije modellen. FCEV's hebben een grote energiedichtheid, zijn snel weer volgetankt en hebben een minimaal verlies van actieradius bij lage temperaturen. Dit maakt de technologie ideaal voor grotere voertuigen voor langere afstanden, of voor voertuigen die actief zijn in warme of koude omgevingen.

Sinds 2018 is het wereldwijde aantal FCEV's op de weg bijna verdubbeld, terwijl het aantal waterstoftankstations met meer dan 20%** is toegenomen. Naar verwachting rijden er in 2030 tien miljoen FCEV's rond en zijn er wereldwijd 10.000 tankstations*.

Het geavanceerde ontwikkelingsproject van Jaguar Land Rover, bekend als Project Zeus, wordt deels gefinancierd door het door de overheid gesteunde Advanced Propulsion Centre. Het project helpt de ingenieurs te begrijpen hoe een waterstof-aandrijflijn verder geoptimaliseerd kan worden, zodat het de prestaties kan leveren die de klanten verwachten: van actieradius tot tanken en van geremd trekvermogen tot de geschiktheid voor offroad rijden.

Het emissievrije prototype New Defender FCEV begint tegen het eind van 2021 aan zijn eerste tests in het Verenigd Koninkrijk. Daarbij wordt vooral gekeken naar belangrijke eigenschappen zoals de geschiktheid voor offroad rijden en brandstofverbruik. Om Project Zeus tot een succes te maken, werkt Jaguar Land Rover samen met onderzoeks- en ontwikkelingspartners van wereldklasse. Dit zijn onder meer Delta Motorsport, AVL, Marelli Automotive Systems en het UK Battery Industrialisation Centre (UKBIC). Deze partijen werken samen aan het onderzoek, de ontwikkeling en de bouw van het FCEV-prototype.