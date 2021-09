Limburgers maken meeste brokken met auto

Bestuurders van een SEAT veroorzaakten de afgelopen twee jaar de meeste aanrijdingen. Dat blijkt uit onderzoek van eigen claimcijfers door Univé. De coöperatie ontving in 2019 en 2020 meer dan 25.000 claims die, vanwege een zelf veroorzaakte aanrijding, aanspraak maakten op de wettelijke aansprakelijkheidsdekking. Univé stelt vast dat het Spaanse merk het vaakst werd vermeld bij zo’n ongeluk en dat Limburgers de grootste brokkenmakers waren. Volgens de cijfers slaagt een Drent in een rode Daihatsu er het best in een botsing te vermijden.

Minste WA-claims met Aziatische merken

Gemiddeld genomen is de kans om een aanrijding te veroorzaken volgens Univé 2,26%. Een selectie van het aantal meldingen leert dat SEAT hier met 2,7% het verst boven zit, gevolgd door BMW (2,62%) en Audi (2,49%). Waar de Duitse merken de top 3 compleet maken, zijn het bestuurders van Aziatische merken die binnen hun eigen invloed het meest schadevrij blijven. Met 1,66% is het percentage WA-claims onder Daihatsu-eigenaars veruit het laagst, terwijl ook de inschattingen van bestuurders van een Kia (1,97%) en Nissan (1,98%) minder snel tot schade leiden.

Limburgse brokkenmakers, schadearme noorderlingen

Regionaal genomen bleken Limburgers (2,98%) de afgelopen twee jaar de grootste brokkenmakers, gevolgd door verzekerden uit Zuid-Holland (2,92%) en Noord-Brabant (2,59%). Het noorden lijkt het meest gevrijwaard van aanrijdingen. Slechts 1,8% van de Drentse automobilisten kwam door eigen invloed tot een botsing en ook onder Friezen (1,86%) en Groningers (2,02%) behoren de percentages tot de laagste in Nederland.

Rood rijdt, bruin botst

Ook gefilterd op kleur laat de analyse van Univé verschillen zien. Een zelf veroorzaakte aanrijding was voor bestuurders van bruine auto’s met 2,04% het vaakst aanleiding tot een bezoek aan de garage, waar om dezelfde reden ook zwarte bolides – de populairste autokleur – vaak worden ontvangen (1,97%). Daarentegen zijn rode (1,74%) en groene (1,85%) auto’s het minst vaak bij een aanrijding betrokken.

‘Verkeersrisico’s helpen voorkomen en beperken’

‘Als gevolg van de coronamaatregelen die veel mensen deden thuiswerken, was wat betreft onze autoverzekeringen de schadelast in 2020 aanmerkelijk lager dan normaal. Niet voor niets hebben we daarom onze autopremies voor dit jaar omlaag gebracht’, aldus Johan Van den Neste, directeur Univé Schade. ‘Omdat het zo’n ongebruikelijk jaar was hebben we voor de representativiteit van de uitkomsten 2019 én 2020 als periode genomen voor de analyse, waarmee we inzichten verkrijgen over welk soort ongelukken op welke manier ontstaan. Met zulke informatie gaan we aan de slag om onze leden te helpen bij het voorkomen en beperken van verkeersrisico’s, wat hen behalve blikschade bovenal een hoop persoonlijk leed bespaard blijft.