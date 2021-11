Toyota Aygo X vindt A-segment opnieuw uit

De Toyota Aygo X is een opvallend gelijnde urban crossover, uitgerust met grote 17- of 18-ich wielen en leverbaar in catchy carrosseriekleuren in combinatie met bi-tone lak. De Aygo X is ontworpen en ontwikkeld in Europa en wordt hier ook geproduceerd, speciaal voor de Europese consument en de eisen die hij of zij aan een A-segmentauto stelt. De compacte crossover voldoet daarmee aan alle wensen die Europese inwoners van stedelijke gebieden aan een A-segmentauto stellen. De Toyota Aygo X wordt in Nederland leverbaar voor een vanafprijs onder 16.000 euro.

Toyota bewijst dat het met de introductie van de nieuwe Aygo X (uitgesproken als: Aygo ‘cross’) geen afscheid neemt van het voor consumenten meest toegankelijke gedeelte van de automarkt, namelijk het A-segment. Andere automerken doen dit wel. Om de nieuwe Aygo X de beste auto in zijn segment te maken, heeft Toyota grondig onderzocht welke eisen het Europese stadsverkeer stelt aan auto’s. Ook heeft het zorgvuldig onderzoek gedaan naar de wensen van klanten, die veelal een stijlvolle, compacte auto willen die zelfvertrouwen uitstraalt.