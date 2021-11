Opnieuw meer omzet autohandel in derde kwartaal

De auto- en motorbranche heeft in het derde kwartaal van 2021 ruim 5 procent meer omgezet dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal van dit jaar was de omzet bijna 39 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2020. Ondanks een tekort aan computerchips was de omzet in vrijwel alle deelbranches het derde kwartaal hoger, vooral in de motorbranche. Ook wordt 2021 een goed jaar voor de caravanverkoop. Dit blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers van het CBS.

De importeurs van nieuwe personenauto’s was de enige deelbranche die in het derde kwartaal minder omzette, 7,4 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2020. In het tweede kwartaal was nog sprake van een sterke toename (51 procent). De daling wordt veroorzaakt door een tekort aan computerchips, maar ook door logistieke problemen. Beide oorzaken hangen samen met de wereldwijde coronamaatregelingen: fabrieken moesten regelmatig de productie staken omdat er niet genoeg chips op voorraad waren.

Omzetstijging bijna alle deelmarkten ondanks chiptekort

De motorbranche was koploper met 16,7 procent meer omzet ten opzichte van het derde kwartaal van 2020. Vooral de omzet van de groothandel was hoger, de detailhandel in motoren deed het minder goed.

De gespecialiseerde reparatiebedrijven, zoals bandenservicebedrijven, zetten 10,3 procent meer om dan een jaar geleden. De omzet van de zwaardere-bedrijfsautobranche was 8,9 procent hoger dan een jaar eerder. De omzet van vrachtwagens, opleggers, aanhangwagens en caravans was hoger dan in het derde kwartaal van 2020, ondanks dat ook in deze branche fabrieken tijdelijk dicht gingen door het chiptekort. 2021 blijkt een goed caravanjaar: in augustus waren er al meer caravans verkocht dan in heel 2020 [2].

In de handel in auto-onderdelen en -accessoires was de omzet 7,1 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2020. De handel en reparatie van personenauto’s kende een omzetstijging van 6,5 procent vergeleken met een jaar eerder. Hoewel er in het derde kwartaal 18,9 procent minder nieuwe auto’s op naam werden gezet, steeg de omzet in deze grootste deelmarkt. De chiptekorten in de fabrieken veroorzaken een wachttijd voor nieuwe personenauto’s.