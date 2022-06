Toename autokilometers in 2021 maar nog niet op oude niveau

Nederlandse personenauto’s legden in 2021 in totaal 103,4 miljard kilometer af in binnen- en buitenland. Dat is 2,8 procent meer dan een jaar eerder. Ondanks deze stijging was het aantal afgelegde kilometers nog altijd lager dan voor de coronapandemie. In 2019 werd er 122,5 miljard kilometer gereden met de auto, 18,5 procent meer dan in 2021. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.