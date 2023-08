Nieuwe Ford Bronco en Mustang Dark Horse aanstaande zondag te zien tijdens Ford Family Day

De jaarlijkse Ford Family Day vindt dit jaar op zondag 30 juli plaats op een nieuwe locatie op het terrein van Theater Hangaar te Katwijk aan Zee. De nieuwe Mustang Dark Horse en de Bronco, het offroad icoon van Ford, vormen enkele van de eyecatchers, maar er is veel meer te zien en te doen.

Zo kunnen Ford liefhebbers een proefrit maken in geëlektrificeerde modellen als de Kuga PHEV ST-line, Mustang Mach-E of E-Transit. De Ford-clubs die aanwezig zijn, vormen de basis voor van het evenement met hun zeer diverse Ford modellen.

Wederom zal autojournalist ‘Huge Car Guy’ Roland Tameling de presentatie verzorgen. Elke club mag enkele bijzondere auto’s van clubleden voordragen voor een interview bij Roland op het podium. Daarnaast zal Roland leuke prijzen weggeven tijdens de Fun Ford Facts Quiz waaraan bezoekers kunnen deelnemen.

Voor alle liefhebbers van actie hebben we een STIHL Timbersports stand powered by Ranger Raptor. Hier kunnen bezoekers deelnemen aan de zogeheten Single Buck zaag discipline. Uiteraard onder begeleiding van ervaren STIHL Timbersports athleten.

De kleintjes worden ook dit jaar zeker niet vergeten, want onze speurtocht en het springkussen zullen de jongste bezoekers amuseren. De Ford Family Day is zondag 30 juli van 11.00 tot 16.00 uur te bezoeken op het terrein van Theater Hangaar. Een bezoek aan de Family Day is zoals altijd gratis.