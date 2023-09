Stijging aantal autoregistraties zwakt af in augustus

In augustus zijn er in Nederland 27.825 nieuwe personenauto’s geregistreerd, een stijging van 18,6 procent ten opzichte van augustus 2022 (23.459 nieuwe personenauto’s). Vorige maand was dit nog een stijging van 30,7%; in Juni 38%. Het afzwakken van de groei past bij het beeld dat BOVAG en RAI Vereniging al langere tijd scheppen: het gaat hier vooral om een laatste inhaalslag van het aantal openstaande verkooporders uit 2022.