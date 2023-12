Drie is het magische getal nu Nissan de transitie naar volledig elektrisch rijden versnelt

De EV36Zero-hub in Sunderland, Nissans blauwdruk voor de toekomst van de auto-industrie, omvat in totaal drie elektrische modellen, drie gigafabrieken en een investering van £ 3 miljard. En dat is goed nieuws voor de 7.000 Britse werknemers van Nissan en de 30.000 banen die deel uitmaken van de toeleveringsketen.



Het transformatieproject omvat niet alleen toekomstige volledig elektrische versies van de Juke en Nissans vlaggenschip, de Qashqai. Nissan bevestigt ook dat het derde model dat gepland staat voor productie in het Verenigd Koninkrijk de nieuwste generatie LEAF zal zijn, de auto waarmee Nissan ooit het elektrificatievuur in de auto-industrie aanwakkerde.