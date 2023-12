Aantal geregistreerde campers stijgt met 6,3 %

In het afgelopen seizoen, van september ’22 t/m augustus ’23, is het aantal campers in Nederland wederom gestegen. Waren er in september ’22 nog 176.000 campers geregistreerd, eind augustus ’23 is dit aantal gegroeid naar 187.466. Een stijging van 6,3 %.

Camperen is al jaren bezig aan een flinke opmars in Nederland en Europa. Vooral in de Corona periode is de populariteit nog eens extra toegenomen. De cijfers van het voorbije seizoen laten zien dat de toename structureel is.

Stan Stolwerk, directeur/bestuurder van de NKC: ‘Vanzelfsprekend ben ik hier blij mee. De cijfers bewijzen niet alleen de populariteit maar ook de economische kracht van de camperbranche. Zowel de productie en onderhoud van campers en natuurlijk de campings en camperplaatsen waar camperaars verblijven vormen een economisch belangrijke pijler van de Nederlandse recreatieve sector’.

Camperen is de ultieme vrijheid: het biedt de mogelijkheid om er op elk gewenst moment op uit te trekken naar een willekeurige bestemming. Daarnaast toont onderzoek aan dat camperen klimaatvriendelijker is dan hotel-, vlieg- en cruisevakanties. Wel is het zo dat door de toegenomen populariteit vaker gereserveerd moet worden op camperplaatsen. Zeker in de zomer is er met name in de kustprovincies een tekort aan camperplaatsen. De NKC zet zich in om het huidige aantal camperplaatsen in Nederland (ruim 1100) verder uit te breiden.