Scherpe vanafprijs voor nieuwe PEUGEOT 2008 Hybrid 136 e‑DCS6

Rijden kan al voor de consumentenadviesprijs van € 34.720 (fiscale waarde € 33.800). De orderboeken zijn per direct geopend.

Verfijnde mild-hybride aandrijflijn

De Hybrid 136 e-DCS6 mild-hybride aandrijflijn debuteerde eerder al in de PEUGEOT 208, 3008, 5008 en nieuwe 3008. De PEUGEOT 2008 is het vijfde model in de line-up van PEUGEOT dat profiteert van alle voordelen van deze geëlektrificeerde aandrijflijn. De mild-hybride aandrijflijn combineert een efficiënte PureTech-benzinemotor van de nieuwste generatie met een geëlektrificeerde e-DCS6 6-transmissie met dubbele koppeling en ingebouwde elektromotor. Het systeemvermogen komt uit op 100 kW (136 pk).