Opel Corsa Electric YES inclusief overheidssubsidie te koop vanaf 27.999 euro

Fris, spannend en doelgericht – dat is hoe Opel sinds het najaar reclame maakt voor de nieuwe Corsa. Voor iedereen die op zoek is naar eenvoudige, maar plezierige en elektrische mobiliteit is er maar één antwoord: 'YES, of Corsa!'.

De opvallende, crossmediale campagne komt nu tot leven met een nieuwe speciale editie: de Opel Corsa Electric YES. Deze exclusieve uitvoering van de succesvolle Corsa Electric (in zijn segment in 2023), valt op dankzij de sportieve GS-uitstraling, de unieke YES carrosseriekleur Rekord Red en het contrasterende, zwarte dak. Daarnaast is de Opel Corsa Electric YES voorzien van talrijke technologieën en extra comfort. Het speciale model is nu te bestellen voor € 30.949 (inclusief afleverkosten; fiscale waarde € 29.950). Na aftrek van de overheidssubsidie voor particulieren (SEPP) is de Corsa Electric YES al beschikbaar vanaf slechts € 27.999.

“Is onze nieuwe, exclusieve Corsa rijk uitgerust? Trekt hij de aandacht? En vooral: biedt hij veel rijplezier en is hij lokaal emissievrij? De nieuwe Corsa Electric YES kan al deze vragen ‘volmondig’ beantwoorden met: ‘YES, of Corsa!’”, zegt Andres van der Kuil, algemeen directeur van Opel Nederland. “Met deze speciale limited edition brengen we onze succesvolle campagne naar de straat en laten we zien dat we doen wat we beloven – met vele voordelen voor de klant.”

‘YES, of Corsa’: bestverkochte compacte Opel maakt krachtig statement

De nieuwe speciale editie Corsa Electric YES maakt direct indruk. Aan de voorzijde draagt hij met trots het kenmerkende Opel Vizor merkgezicht. Aan de achterzijde is de naam Corsa zelfverzekerd uitgeschreven. Vanbinnen is het #YES-logo duidelijk aanwezig. De Rekord Red carrosseriekleur is exclusief beschikbaar op de YES en benadrukt de gedurfde uitstraling. Het zwarte dak en de zwarte spiegelkappen zorgen samen met de 16-inch zwarte lichtmetalen wielen voor een sterk contrast. Naast de standaard lak Rekord Red kunnen klanten de YES-editie optioneel ook bestellen in andere opvallende kleuren.

Ook in het interieur zijn sterke contrasten te vinden. De bestuurder en voorpassagier nemen plaats op sportstoelen die zijn bekleed met stof en hoogwaardig kunstleder. Rode accenten en donkere hemelbekleding benadrukken de sportieve uitstraling. De vele standaard assistentiesystemen, Keyless Start, parkeersensoren achter en de automatische klimaatcontrole maken deze gelimiteerde editie van de elektrische Corsa nog aantrekkelijker. Klanten van de Corsa Electric YES zijn goed verbonden dankzij een multimedia infotainmentsysteem met een 10-inch touchscreen, Apple CarPlay of Android Auto, draadloze smartphone-integratie en OpelConnect-diensten2.

De volledig elektrische Opel Corsa Electric YES biedt al bij de eerste aanraking van het stroompedaal volop rijplezier dankzij de 100 kW (136 pk) sterke elektromotor met 260 Nm koppel. De 50 kWh-batterij draagt bij aan de actieradius tot 357 kilometer (WLTP2). De Corsa Electric YES is dus snel, stil en lokaal emissievrij.