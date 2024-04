Peugeot mixt muziek om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen

Muziek brengt mensen in beweging, óók in de auto. Afhankelijk van het nummer dat wordt afgespeeld, gaan (vooral jonge) bestuurders vaak onbewust sneller of langzamer rijden.

In Europa neemt het aantal ongevallen in het verkeer toe* en statistisch gezien lopen jonge bestuurders het grootste risico hierbij betrokken te raken. Met de nieuwe, innovatieve app 'Road Sessions' speelt PEUGEOT daarop in. De applicatie mixt realtime muziek en stimuleert daarmee verantwoord rijgedrag. Volgens een rapport van de European Transport Safety Council (ETSC) blijkt namelijk dat het aantal verkeersslachtoffers al aanzienlijk zou verminderen als bestuurders slechts 1 km/u langzamer rijden.



Road Sessions-app

PEUGEOT is ervan overtuigd dat muziek een positieve rol kan spelen bij het bevorderen van de verkeersveiligheid. Daarom lanceert het merk in Nederland de Road Sessions-app. De applicatie mixt realtime muziek om (jonge) bestuurders te stimuleren tot verantwoord rijgedrag. De app baseert zich onder meer op het luistergedrag in de auto en past de muziek aan om de bestuurder te stimuleren zijn of haar rijgedrag te verbeteren en snelheid te matigen wanneer nodig. PEUGEOT hoopt daarmee een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid en het aantal slachtoffers te verkleinen.