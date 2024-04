Ichiban Award 2024 voor beste Toyota-dealer van Nederland gewonnen door Van Ekris uit Mijdrecht

Toyota-dealer Van Ekris uit Mijdrecht heeft de Ichiban Best Retailer in Town Award 2024 gewonnen. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de beste Toyota-dealer van Nederland. Dit betekent dat Van Ekris Mijdrecht een rolmodel vervult in het overtreffen van klantverwachtingen, het bieden van gedenkwaardige klantervaringen en het snel aanpassen van de bedrijfsvoering aan de marktomstandigheden.