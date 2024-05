PEUGEOT viert 20 jaar virtual reality

Met de virtuele wereld is beter te beantwoorden aan de wensen van de klant en te werken aan de duurzame mobiliteit van de toekomst. De PEUGEOT INCEPTION concept car en het Hypersquare stuurwiel, twee recente projecten die zijn ontstaan door gebruikmaking van VR-tools, worden tijdens de techshow VivaTech – van 22 tot 25 mei in Parijs – gepresenteerd.



In 2004 ging PEUGEOT tijdens de ontwikkelingsfase van zijn nieuwe modellen werken met virtual reality tools. Deze waren geïnstalleerd in een state-of-the-art ruimte van 500 m2 binnen het ADN (Automotive Design Network), het designcentrum van STELLANTIS in Vélizy, bij Parijs.