China derde leverancier elektrische auto’s in 2023

Elektrische auto’s kwamen in 2023 na Duitsland en België het meest uit China. In 2022 stond China nog op de twaalfde plaats van leveranciers van hybride en volledig elektrische auto’s. Het grootste deel van de Chinese auto’s die in Nederland aankomen is niet bestemd voor de Nederlandse markt, maar voor andere Europese landen. Dat meldt het CBS.

In 2023 importeerde Nederland voor 1,1 miljard euro aan elektrische auto’s (inclusief hybride) uit China. Dat is dertien keer meer dan in 2022. Verreweg de meeste elektrische auto’s kwamen uit Duitsland (4,3 miljard euro), circa 50 procent meer dan een jaar eerder.

Circa twee derde van de uit China geïmporteerde elektrische auto’s is niet bestemd voor de Nederlandse markt, maar betreft quasi-doorvoer (doorvoer in buitenlands eigendom). Zonder deze doorvoer bedroeg de importwaarde 0,4 miljard euro, en was China de vierde leverancier voor Nederland in 2023, na Duitsland, België en Zuid-Korea.