CITROËN (ë)-C3 AIRCROSS: RUIM, COMFORTABEL, ALS ZEVENZITTER EN AL VANAF € 25.850

De C3 Aircross deelt ook de nieuwe merkidentiteit en vormtaal met de C3, maar is wel aanzienlijk langer met zijn lengte van 4,39 meter. De vijfpersoons C3 Aircross biedt daardoor op de tweede zitrij de meeste ruimte in het B‑SUV-segment. Bovendien is er een zevenpersoonsversie met een derde zitrij – een primeur in het B‑SUV-segment.



Citroën voorziet de C3 Aircross van het C‑Zen‑Lounge®-concept, met Head‑Up Display, een kleiner stuurwiel en nieuwe Citroën Advanced Comfort®-stoelen voor optimale ondersteuning. Het rijcomfort is hoog met de Citroën Advanced Comfort®-vering met dubbele, progressieve hydraulische “bump stops”, die Citroën voor het eerst en op alle versies monteert. Verder biedt de Citroën C3 Aircross uitgebreide assistentietechnologie met een infotainmentsysteem van de nieuwste generatie en een 10,25‑inch touchscreen. Elektrische Citroën ë‑C3 Aircross al vanaf € 27.390