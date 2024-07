Nieuwe Nissan Qashqai nu de weg op

Dat deed de succesvolle crossover op de wegen in de Portugese Algarve, waar hij zijn allereerste kilometers in het openbaar maakte. Met zijn moderne, dynamische looks en talloze updates op het gebied van (rij)technologieën onderstreept de nieuweling nogmaals de maatstaf in het crossover-segment te zijn.



De nieuwe Nissan Qashqai laat direct een onuitwisbare indruk achter, niet in de minste plaats door het volledig hertekende front. De grille wordt gekenmerkt door tientallen, driedimensionale kommavormige elementen in hoogglans zwart. Aan de zijkanten vormen de ‘komma’s’ een driehoekige vorm vanaf de nieuwe koplampen naar beneden tot een punt aan de zijkant van de kentekenplaathouder. Bij de topversie zijn ze afgewerkt in satijn chroom.