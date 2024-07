Grande Panda: de nieuwe wereldspeler van FIAT

Olivier Francois, CEO van FIAT en Stellantis Global CMO: “De beste manier om het 125-jarige bestaan van FIAT te vieren, is door het eerste nieuwe hoofdstuk van onze toekomst te schrijven. We beginnen met de Grande Panda. Die is ontworpen in ons Centro Stile in Turijn en belichaamt de waarden van zijn voorganger. De compacte Grande Panda is gebaseerd op een mondiaal platform waarmee FIAT zijn wereldwijde bereik zal uitbreiden. Met de Grande Panda zet FIAT de transitie in naar mondiaal toepasbare, gedeelde platforms. Door deze in alle werelddelen aan te bieden, profiteren klanten wereldwijd van de voordelen die het platform biedt. Sterker nog: de Grande Panda is perfect voor de stedelijke mobiliteit van gezinnen in elk land... een echte FIAT!”