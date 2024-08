Toyota maakt nieuwe prijzen bekend voor Toyota C-HR

Een scherp design en een nieuwe scherpere prijs. Toyota maakt de nieuwe prijzen bekend voor de Toyota C-HR. Het model is vanaf nu leverbaar vanaf 35.995 euro of € 459,- p/m* met Toyota Private Lease. Helemaal nieuw is de Active-uitvoering voor de Plug-in Hybrid 220, die nu vanaf 39.495 euro leverbaar is of € 529,- p/m* met Toyota Private Lease.

De nieuwe Active-uitvoering van de Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 is het nieuwe startpunt van de plug-in hybride-modellen van Toyota, met zijn vanafprijs van 39.495 euro of € 529,- p/m* met Toyota Private Lease. De Active is zeer compleet uitgerust, met onder meer Climate Control in 2 zones, stoel- en stuurwielverwarming, Smart Entry, Blind Spot Monitor, een 12,3 inch groot digitaal instrumentarium en het Toyota Smart Connect multimediasysteem met 8 inch groot display. Standaard wordt de C-HR Plug-in Hybrid 220 geleverd met twee laadkabels: een mode 2 en mode 3 laadkabel van elk 7,5 meter.



Zoals elke Toyota C-HR beschikt de Active over een zeer uitgebreid pakket aan veiligheids- en assistentiesystemen: Toyota Safety Sense 3. Dit bestaat uit onder meer Full Range Adaptive Cruise Control (ACC), Lane Tracing Assist (LTA), Pre-Collision System (PCS) en Safe Exit Assist (SEA). Dankzij Over-The-Air-updates is het system bij te werken, zonder dat daarbij een bezoek aan de dealer noodzakelijk is.