De nieuwe Opel Movano

Ook de nieuw ontwikkelde achttraps automaat voor turbodieselmotoren behoort tot de technische highlights. Daarmee biedt het grootste lid van de Opel-bedrijfswagenfamilie uiterst efficiënte prestaties.

Krachtige turbodiesels met nieuwe achttraps automaat

De nieuwe achttraps automaat voor de Movano is verkrijgbaar in combinatie met de 103 kW (140 pk) of de 132 kW (180 pk) 2,2-liter turbodieselmotor. Dankzij deze automaat kan de Movano nog efficiënter rijden en is een brandstofverbruik haalbaar van slechts 8,2 liter over 100 kilometer. De transmissie is speciaal ontworpen voor een hoog koppel: tot 450 Newtonmeter bij de motor van 132 kW (180 pk). Dankzij de hydraulische aansturing zijn kortere schakeltijden mogelijk. Dat heeft een positief effect op zowel de energie-efficiëntie als het rijcomfort. De automaat draagt bij aan een lager brandstofverbruik in vergelijking met eerdere Movano-aandrijflijnen. De aerodynamische verbeteringen aan de carrosserie van de Movano zijn eveneens van invloed. Alle aanpassingen maken dat de nieuwe Movano toonaangevend is in zijn segment op het gebied van brandstofefficiëntie en CO2-uitstoot, zelfs met dieselmotoren.