Classic Defender V8 van Works Bespoke

Op basis van de Classic Defender 90 en 110 kunnen klanten exact de Classic Defender V8 van hun dromen samenstellen in de nieuwe digitale Land Rover Classic-configurator. Zij worden daarbij ondersteund door de specialisten van Classic Works in Coventry (VK) en Essen (Duitsland).

Elke Classic Defender V8 van Works Bespoke is het resultaat van honderden uren uiterst deskundig werk van de Land Rover Classic-technici. Elk exemplaar is gebaseerd op donorauto’s uit de periode 2012-2016. Die worden volledig tot in de kleinste details gerestaureerd, verder ontwikkeld en verbeterd. Zo kunnen klanten rekenen op een duurzame en hoogwaardige Classic Defender V8.

De Classic Defender V8 wordt aangedreven door een originele, fabrieksnieuwe 5.0 liter Land Rover V8-benzinemotor met 298 kW (405 pk) vermogen. Daarmee biedt de auto de power van een V8 én de authenticiteit van een Classic Defender. De krachtige V8 is gekoppeld aan een automatische ZF-achttrapstransmissie voor moeiteloze prestaties. Daarbij is de wielophanging ontwikkeld voor optimale wegligging en rijcomfort.

Paul Barritt, Director of Land Rover Classic, zegt: “With Works Bespoke, we are giving clients the opportunity to create their perfect Classic Defender V8, a vehicle that will suit their exact lifestyle. Every vehicle is lovingly crafted, with creativity the only limit when it comes to personalising each vehicle to the owner’s desired specification. From start to finish, clients of Works Bespoke will be given an experience like no other, creating their ultimate Classic Defender V8.”

Carrosserie

Elke stap in het Works Bespoke-proces is gepersonaliseerd. Klanten kunnen de kleur van hun dromen kiezen – of het nu gaat om kleuren uit het Heritage-, Contemporary-, Premium- of SV Metallic-gamma of een echt persoonlijke kleuroptie via de match-to-sample-service.

De personalisatie gaat veel verder dan alleen carrosseriekleuren. Ook allerlei exterieurdetails zijn aan te passen aan de wensen van de klant. Een specifieke grille, opschriften en decoraties, en elementen in Silver of Black als onderdeel van de Silver of Black Packs. Er is ook keuze uit 16-inch stalen en 18-inch lichtmetalen velgen, treeplanken en accessoires als een imperiaal, expeditiekooi, ladder en lier voor offroad-excursies. Schijnwerpers op het dak en een op het dak gemonteerde LED-lichtbalk zijn ook mogelijk. Elke Classic Defender V8 van Works Bespoke is uitgerust met moderne LED-koplampen in combinatie met het Heritage Lighting Pack of het Crystal Lighting Pack.

Interieur

Het interieur van de Classic Defender wordt eveneens afgewerkt volgens de wensen van de klant, met moderne functies om de Classic Defender V8 zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Lederen bekleding voor de stoelen, zijpanelen, hemelbekleding en het dashboard is mogelijk in vijf mono-tone kleuren en acht combinaties. Extra comfortabele Premium-stoelen en sportieve Recaro-stoelen zijn optioneel.

Het Land Rover Classic Infotainment System in de middenconsole bevat moderne functies als satellietnavigatie, DAB-radio, Bluetooth en een 3,5-inch touchscreen.

Klanten kunnen de nieuwe Classic Defender V8-configurator gebruiken om alle mogelijkheden te verkennen. Daarna kunnen ze Land Rover Classic-experts raadplegen voor verdere personalisatie.

Prijzen van de Classic Defender V8 by Works Bespoke beginnen bij £ 190.000 voor de 90 Station Wagon, £ 199.000 voor de vijfzits 110 Station Wagon en £ 204.000 voor de zevenzits 110 Station Wagon. Alle prijzen gelden voor Engeland en zijn exclusief belastingen.

De Classic Defender V8 van Works Bespoke maakt zijn debuut op de Goodwood Revival 2024, van 6 tot en met 8 september. Potentiële klanten en enthousiaste Classic Defender-fans krijgen zo de kans om de auto te bekijken en leden van het Land Rover Classic-team te ontmoeten.