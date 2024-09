Ford breidt volgende generatie Nugget-campers uit met varianten met langere wielbasis

De optie met langere wielbasis biedt een grotere keuken en ruimere opbergmogelijkheden, zodat klanten het maximale uit hun camperervaring kunnen halen.

De gloednieuwe Transit Custom Nugget is nu verkrijgbaar met de flexibele aandrijvingsopties plug-in-hybride en All-Wheel Drive die waren aangekondigd toen de camper van de volgende generatie voor het eerst werd onthuld afgelopen zomer, in de Titanium-uitvoering met kanteldak, EcoBlue-motor van 170 pk en automatische transmissie met acht versnellingen.

“Onze gloednieuwe Transit Custom Nugget-reeks verlegt de grenzen van wat een compacte camper kan bieden”, zegt Barry Quested, productmanager van Ford Transit Custom Nugget. “We hebben goed geluisterd naar de feedback van onze klanten en bieden voorzieningen die ze een onvergetelijke Nugget-ervaringen geeft – van actievere lifestyle-upgrades en slimmere oplossingen voor ruimtegebruik tot geavanceerde aandrijvingen, waaronder veelzijdige PHEV voor emissievrij rijden in de stad en All-Wheel Drive voor het verkennen van uitdagendere plekken.”

De uitgebreide nieuwe Transit Custom Nugget-modellenreeks – ontwikkeld in samenwerking met de toonaangevende camperombouwer Westfalia – is voor het eerst voor het grote publiek te zien op de Caravan Salon in Düsseldorf, van 30 augustus tot 8 september 2024.

Meer ruimte verbetert de ‘home-from-home’-ervaring

De nieuwere langere wielbasis van de Transit Custom Nugget is beschikbaar voor Titanium-varianten, met het volledige scala aan aandrijvingen. Het ruimere model dat is ontwikkeld voor extra comfort op langere trips, bouwt voort op de populaire unieke interieurindeling met meerdere zones waarmee Nugget zich onderscheidt in dit segment.

De camper biedt een groter keukendeel met meer werkbladruimte voor het bereiden van eten en meer opbergruimte voor pannen en keukengerei. Aan de andere kant van het woongedeelte is de opbergcapaciteit uitgebreid met een grotere inbouwkast, om het interieur netjes opgeruimd te houden. Avonturiers die graag off-grid gaan, kunnen ook kiezen voor een alternatieve langere wielbasis met een interieurindeling waarin is voorzien in een ingebouwde wc.

Zowel de varianten met de gewone als die met de langere wielbasis bieden de luxe voorzieningen die zijn aangekondigd bij de introductie, waaronder een aanrecht met geïntegreerde kookplaat, een wasbak en standaard een boiler voor warm water. Het interieur is ook voorzien van verwarmde draaibare voorstoelen voor extra comfort, een praktische koelkast met efficiënte laden en bredere bedden met optionele verwarming van het onderste bed.. Daarnaast is het multifunctionele Smart Camper Touchscreen-systeem uitgerust met een hellingshoekmeter om het voertuig makkelijk waterpas te zetten op een oneffen ondergrond.

PHEV voor ultieme flexibiliteit

De Transit Custom Nugget PHEV is nu te bestellen. De PHEV aandrijving is te vergelijken met die in de Ford Kuga Plug-In Hybrid, – al drie jaar op rij de best verkopende PHEV van Europa. De combinatie van een 2.5-liter Atkinson-cyclusbenzinemotor met een 11,8 kWh-batterij en elektrische motor levert een vermogen van 233 pk. Daarmee kunnen moeiteloos lange ritten worden gemaakt, en de combinatie biedt de mogelijkheid om puur elektrisch vermogen te gebruiken in lage-emissiezones in steden, op rustige campings of in de wildernis.

Het innovatieve ontwerp omvat ook een e-heater, gevoed door de tractiebatterij die op een zuinige manier off-gridwarmte levert in plaats van een traditionele kachel op brandstof. De batterij kan worden opgeladen via een wisselstroombron met behulp van de meegeleverde Mode 3- of een optionele Mode 2-kabel.

Bezoekers van de Caravan Salon in Düsseldorf, kunnen de uitgebreide Ford Transit Custom Nugget-modellenreeks bekijken in Halle 16. De Nederlandse Ford agenten werken voor de verkoop van de Nugget samen met het Westfalia Campercentrum in Barneveld, de grootste camperspecialist met meer dan 20 jaar ervaring.