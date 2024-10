Kadett E is 40 jaar en markeert een mijlpaal voor Opel in het compacte segment

Een bijzonder Kadett-model viert een jubileum in het jaar waarin Opel 125 jaar autoproductie viert: de Opel Kadett E bestaat 40 jaar. In het najaar van 1984 boekten de Opel-ingenieurs een groot succes. Gebaseerd op de technische basis van zijn voorganger, maar met een volledig nieuw hatchback-design, groeide de vijfde generatie Kadett uit tot een sterk model. De basis voor het succes ligt in het aantrekkelijke ontwerp, de technische verfijning en de variëteit aan uitvoeringen. Tegelijkertijd is het de laatste compacte Opel met de naam Kadett. Zijn opvolger kreeg de naam ‘Astra’ en zet het succes in de compacte klasse onverminderd voort. De eerste geëlektrificeerde Astra-generatie toont hoe modern rijplezier er vandaag de dag uitziet. De huidige Opel Astra, met diverse hybride aandrijvingen en zuinige benzinemotoren, evenals de volledig elektrische Astra Electric, is aantrekkelijk, efficiënt en, afhankelijk van de uitvoering, lokaal emissievrij.

Najaar 1984: vijfde generatie van de succesvolle Opel Kadett gelanceerd

Het ontwikkelingsverhaal van de vijfde Kadett-generatie begon eigenlijk al in 1979. Zodra de Opel Kadett D, Opels eerste model met voorwielaandrijving, op de markt kwam, werden er al ideeën verzameld voor een mogelijke opvolger. Bij productontwikkeling en constructie in Rüsselsheim waren tal van ingenieurs, technici en ontwerpers betrokken bij het 'Kadett E'-project. In de loop van vijf jaar werd er 1,5 miljard Duitse mark in de ontwikkeling van de Kadett E geïnvesteerd. Voordat hij klaar was voor serieproductie, legden de prototypes in totaal zo'n 6,5 miljoen testkilometers af – in testcentra, op circuits, onder extreme weersomstandigheden in Noord‑Europa en in woestijnregio's van de VS. Na uitgebreide tests was het moment daar: de Kadett E – wederom met voorwielaandrijving – werd in het najaar van 1984 gelanceerd. Hij arriveerde al snel bij de dealers – in een ongeëvenaarde variëteit aan uitvoeringen. Maar dat was zeker niet de enige reden waarom de vijfde Kadett-generatie binnen korte tijd een bestseller werd.