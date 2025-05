Longkanker bij Freek van zangduo Suzan & Freek, geen kans op genezing

Bij zanger Freek Rikkerink van het zangduo Suzan & Freek is uitgezaaide longkanker geconstateerd. Door deze deze uitzaaiingen is er geen kans meer op genezing voor de 32-jarige zanger.

'Compleet verslagen'

'We zijn compleet verslagen, het voelt zo oneerlijk. We zijn al 18 jaar onafscheidelijk en hebben samen nog zo veel moois om voor te leven. Aan het eind van dit jaar hopen we samen ons kindje te mogen verwelkomen', zo valt te lezen op hun Instagrampagina.

Stoppen met optreden

'We gaan nog zo lang mogelijk genieten van de tijd die ons samen gegund is, ook al weten we niet hoe lang dat zal zijn. We stoppen dan ook per direct met optreden en leggen al onze werkzaamheden neer. We willen vragen om rust en privacy voor ons en onze families en vrienden in deze moeilijke tijd. We blijven elkaar vasthouden', aldus het duo.