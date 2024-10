Hyundai bouwt 100 miljoenste auto

Historische mijlpaal bereikt in slechts 57 jaar. De 100 miljoenste auto rolde van de band in fabriek in Ulsan, Zuid-Korea. Hyundai een van de snelst groeiende autofabrikanten ter wereld.

Hyundai Motor Company heeft een bijzonder hoofdstuk aan zijn rijke geschiedenis toegevoegd: in de fabriek in Ulsan rolde vandaag de 100 miljoenste auto van de band. Het Koreaanse concern, een van de grootste autoproducenten ter wereld, deed er slechts 57 jaar over om die mijlpaal te bereiken. Elf jaar geleden, in 2013, overschreed Hyundai de grens van 50 miljoen geproduceerde voertuigen.