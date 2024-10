De volledig nieuwe Dacia Bigster

Dacia, al het grootste merk in het B-segment van Europa, betreedt nu het C-SUV-segment met de Bigster, een geheel nieuw model dat inspeelt op specifieke eisen en wensen van veel kopers in dit segment. Bedoeld voor actieve mensen die een ruime en veelzijdige auto zoeken voor het hele gezin maar door stijgende kosten ook kijken naar betaalbare modellen, zonder in te leveren op comfort, prestaties en ruimte. Dacia betreedt het C-SUV-segment nu met de Bigster en zal later nog twee andere modellen uitbrengen.

Van concept naar realiteit

In januari 2021 toonde Dacia al met de Bigster Concept – een model dat symbool stond voor de Renaulution – de ambitie om in hogere marktsegmenten door te dringen en dan met name in het C-SUV-segment. De Bigster Concept wekte hoge verwachtingen en de definitieve productieversie heeft alles in zich om die waar te maken.

“Met de geheel nieuwe Bigster zijn we trouw gebleven aan de intenties die we met de Bigster Concept over het voetlicht hebben getild. De Bigster is de ultieme uitdrukking van de waarden van Dacia en is nu het vlaggenschip van het merk.” Het ontwerp van de Bigster wordt gekenmerkt door een robuuste styling. De royale afmetingen worden geaccentueerd door strakke, geometrische vormen en volumes met eenvoudige lijnen die direct naar de essentie gaan. De grote wielkasten en de positie van de koplampen en achterlichten op de hoeken versterken de assertieve houding van de Bigster op de weg”, David Durand, Vice President Design Dacia.

De voorkant valt op met een brede, glanzend zwarte grille waarin het Dacia logo centraal staat. De vormen van de motorkap bieden de bestuurder goed zicht op de weg. Het ontwerp van de geheel nieuwe Bigster is gericht op de essentie, zonder de 'coole' touch te vergeten die ook deel uitmaakt van de waarden van het merk en de verwachtingen van C-SUV-klanten. Maar Dacia geeft een eigen invulling aan ‘cool’. Grafische designelementen voegen een vleugje nonchalante elegantie toe aan de voorkant en portieren, evenals aan het deel boven de kentekenplaathouder aan de achterzijde. In plaats van de trend van glanzend zwart te volgen, hebben de ontwerpers van Dacia gekozen voor een mix van glanzend en mat zwart, wat zorgt voor een robuustere afwerking.

Nieuwe Bigster: Robuust, Cool en Eco-smart

De beschermplaten onder de voor- en achterbumper zijn gemaakt van gekleurde kunststof waardoor een kleine impact niet direct leidt tot zichtbare schade. De beschermpanelen rondom de carrosserie – aan de zijkanten, wielkasten en de onderkant van de bumpers – is gemaakt van Starkle®. Dacia gebruikt dit materiaal vanuit een duurzaam oogpunt. Het is ontwikkeld door ingenieurs van Dacia en deels gemaakt van gerecyclede grondstoffen. Starkle® wordt ongelakt gebruikt (meer informatie hieronder).

De Bigster is standaard uitgerust met 17- of 18-inch lichtmetalen wielen, waarbij 19-inch wielen als optie beschikbaar zijn voor de topuitvoering Journey. Bij hogere uitvoeringen is te kiezen voor een contrasterend zwart dak, dat het ontwerp van de auto accentueert – een primeur voor Dacia. Ook nieuw is de carrosseriekleur Indigo Blue. Deze metallic lak is exclusief voor de Bigster.

Interieur buitengewoon ruim

“Met het interieurontwerp wilden we een van de grootste troeven van de geheel nieuwe Bigster benadrukken: zijn uitzonderlijke interieurruimte. We hebben daarbij gekozen voor eenvoud, met geometrische lijnen die overeenkomen met die van het exterieur, terwijl we de kwaliteit leveren die klanten in het C-SUV-segment verwachten”, aldus David Durand.

Binnenin de Bigster is alles eveneens gericht op de essentie: ruimte, ergonomie en comfort. Het hoog geplaatste, verticale gelijnde dashboard vergroot de ruimte voorin. Alle rij-informatie is gegroepeerd op een 7-inch of 10-inch digitale instrumentenpaneel (afhankelijk van de uitvoering), terwijl de informatie van het multimediasysteem wordt weergegeven op een 10,1-inch centrale touchscreen (standaard op alle Bigster-modellen). Een elegante groene lijn loopt tussen de twee schermen door en integreert ze visueel in het dashboard. Afhankelijk van de uitvoering is de Bigster uitgerust met drie verschillende formaten middenconsole voorin: laag, middelhoog of – voor het eerst bij Dacia – een hoge console met een armsteun (met koelvak), een inductielader en royale opbergruimte.

Bijzondere aandacht is besteed aan de stoelbekleding. Afhankelijk van de uitvoering ligt de nadruk op eenvoud en aantrekkelijkheid (Bigster Essential en Expression), duurzaamheid en eenvoudige reiniging (Extreme) of verhoogd comfort (Journey). Ten slotte benadrukt de Dacia Y-handtekening de link tussen het interieur- en exterieurontwerp van de Bigster: binnenin op de Y-vormige luchtroosters (in Copper Brown op de Extreme-uitvoering) en op de afwerking van de deurhandgrepen. Buiten in de Y-vormige lichtsignatuur aan de voorkant en in de LED-verlichting aan de achterkant.

Toonaangevende prijs-kwaliteitverhouding in C-SUV-segment

De nieuwe Bigster biedt alle essentiële elementen die prijsbewuste klanten in het C-SUV-segment verlangen en die passen bij de positionering van het merk. De Bigster is gebouwd op het CMF-B-platform, de kern van de modelstrategie van Dacia, met de flexibiliteit om bijzonder royale interieurruimte te bieden. Alles is ontworpen om te voldoen aan de eisen van klanten in het C-SUV-segment op het gebied van: akoestiek (geluiddempende voorruit, dikker glas), afwerking (hoogwaardige vloerbedekking, Touch LED-binnenverlichting) en zitcomfort (verstelbare lendensteun ook voor de voorpassagier, verstelbare rugleuning achter enz.), samen met optionele dual-zone airconditioning voorin en ventilatieroosters achterin.

De Bigster is een van de ruimste modellen in het C-SUV-segment en biedt comfortabel plaats aan vijf personen met hun bagage. De hoofdruimte behoort zowel voorin als achterin tot de beste in zijn klasse, wat zorgt voor een bijzonder ruimtelijk gevoel. Passagiers achterin hebben uitzonderlijk veel beenruimte en daarmee uitstekende zitcomfort tijdens lange ritten.

Maximaal modulair en functioneel

De Bigster behoort bij de modellen met de grootste bagageruimte in zijn klasse met maximaal 667 liter VDA onder de bagageafdekking. Met name de lengte en hoogte van de laadruimte zetten nieuwe standaarden in de C-SUV-markt. De achterbank in 40/20/40-indeling stelt gebruikers in staat om grote voorwerpen te vervoeren. Als er twee passagiers achterin zitten, kan het comfort verder worden verhoogd door het midden van de rugleuning neer te klappen, die dan verandert in een armsteun met twee bekerhouders en een telefoonhouder. Met alle rugleuningen neergeklapt biedt de Bigster een vlakke laadvloer met een uitzonderlijke maximale laadlengte van 2,7 meter. De Easy Fold-functie maakt het eenvoudig om de achterbankleuningen neer te klappen vanuit de bagageruimte met behulp van twee hendels die links en rechts van de laadruimte zijn geplaatst. Een robuuste, eenvoudig schoon te maken rubberen laadvloermat biedt ideale bescherming voor de vloer van de laadruimte. Wanneer deze niet in gebruik is, kan de mat eenvoudig worden opgerold en opgeborgen. Deze mat is standaard bij de Extreme-uitvoering en optioneel verkrijgbaar voor de andere modeluitvoeringen.

De Bigster is ook uitgerust met YouClip, het ingenieuze nieuwe accessoire bevestigingssysteem van Dacia. Een eenvoudig en slim systeem om een breed scala aan accessoires op praktische en robuuste wijze te bevestigen op strategische punten in het passagierscompartiment. De Bigster wordt standaard geleverd met vijf YouClip-punten: op het dashboard, aan de zijkant van de middenconsole bij de voorpassagier, aan de achterkant van de middenconsole, in de bagageruimte en aan de zijwand van de bagageruimte. Optioneel zijn nog twee extra YouClip-bevestigingspunten beschikbaar voor de hoofdsteunen.

YouClip-bevestigingspunten kunnen worden gebruikt voor een tablethouder, opbergtas, telefoonhouder met of zonder inductielader, kledinghanger of een ingenieus 3-in-1-systeem dat een bekerhouder, tashaak en draagbare zaklamp combineert. Dit systeem is standaard op de Bigster Extreme. Alle YouClip-compatibele accessoires zijn verkrijgbaar via het Dacia-netwerk.

Uitrusting om het leven makkelijker te maken

Toegang tot de Bigster is eenvoudig dankzij de handsfree sleutel en de elektrisch bediende achterklep. Standaard op de Bigster Journey en optioneel op de Extreme, kan de elektrisch bediende achterklep op drie manieren worden geactiveerd: met de knop op de achterklep naast de kentekenplaatverlichting, de knop op het dashboard of de sleutel.

Alle uitvoeringen van de Bigster worden standaard geleverd met een centraal 10,1-inch touchscreen. Bigster Essential en Expression zijn voorzien van het Media Display multimediasysteem met vier luidsprekers en draadloze Apple CarPlay®/Android Auto™-connectiviteit. De Bigster Extreme en Journey zijn voorzien van het Media Nav Live multimediasysteem, dat ook navigatie biedt met realtime verkeersinformatie en kaartupdates gedurende acht jaar. Media Nav Live is uitgerust met een 6-luidspreker Arkamys 3D Sound System.

De nieuwe Bigster wordt standaard geleverd met een digitaal instrumentenpaneel van 7 inch (Essential en Expression) of 10 inch (Extreme en Journey). Het aanpasbare kleurendisplay stelt bestuurders in staat om de informatie weer te geven die zij het meest nuttig vinden. Andere zaken zijn de dual-zone airconditioning waarderen met ventilatieroosters voor passagiers achterin, het panoramische schuifdak, de draadloze smartphone-oplader enz. Deze uitrustingen zijn afhankelijk van de uitvoering standaard of optioneel.

In de Journey-uitvoering is de Bigster standaard uitgerust met elektrische bediening voor de hoogte en hoek van de bestuurdersstoel, en met handmatig verstelbare lendensteun. De Bigster Journey en Extreme beschikken, uitgevoerd als HYBRID 155, ook over Adaptive Cruise Control (ACC)..

De nieuwe Bigster voldoet aan GSR II, de nieuwste Europese veiligheidsnorm, met een reeks rijhulpsystemen die standaard zijn op alle uitvoeringen: een geavanceerd noodremsysteem (met detectie van voertuigen, voetgangers, fietsers en motorfietsen), verkeersbordherkenning met snelheidswaarschuwing, parkeersensoren achter, noodstopsignaal, waarschuwing voor rijbaanwissel, rijstrookassistent, vermoeidheidswaarschuwing en het noodoproepsysteem eCall. Om het gemakkelijker te maken, heeft Dacia deze functies gecombineerd in een slim systeem genaamd My Safety. Hiermee kan de bestuurder bepaalde ADAS-systemen bij het starten direct naar de aangepaste modus laten schakelen, zodat ze niet telkens handmatig hoeven te worden ingesteld.

Eco Smart Geëlektrificeerde aandrijflijnen en duurzame materialen

De nieuwe Bigster is het eerste model dat wordt geleverd met de nieuwe geëlektrificeerde aandrijflijnen van Dacia. In lijn met de waarden van het merk heeft Dacia het gebruik van duurzame materialen in de geheel nieuwe Bigster uitgebreid.

Bigster HYBRID 155. De Dacia Bigster is het eerste model van Renault Group dat is uitgerust met de gloednieuwe HYBRID 155-aandrijflijn, die een 79 kW (107 pk) sterke viercilinder benzinemotor combineert met twee elektromotoren (een motor van 37 kW (50 pk) en een hoogspanningsstartmotor/generator), een 1,4 kWh batterij (230V) en een automatische elektrische versnellingsbak. De verbrandingsmotor heeft vier versnellingen, terwijl de elektromotoren er twee hebben. Deze gecombineerde technologie is mogelijk door de afwezigheid van een koppeling. Door regeneratief remmen te combineren met de hoge energieterugwinningscapaciteit van de batterij en de efficiëntie van de automatische versnellingsbak, kan de Bigster met deze aandrijflijn tot 80% van de tijd in de stad volledig elektrisch rijden. Bovendien start de auto altijd in de elektrische modus.

Bigster TCe 140. Voor het eerst beschikbaar in het Dacia-gamma met dit vermogensniveau, is deze aandrijflijn gebaseerd op de TCe 130 die is gebruikt voor de geheel nieuwe Duster. Deze geëlektrificeerde aandrijflijn combineert een nieuwe generatie 1,2-liter driecilinder turbobenzinemotor, gebaseerd op de Miller-cyclus (geoptimaliseerde efficiëntie en verminderde pompverliezen), met een 48V mild hybrid-systeem en een handgeschakelde 6-versnellingsbak. Het hybride-systeem ondersteunt de verbrandingsmotor tijdens het opstarten en accelereren, wat zorgt voor een lager gemiddeld brandstofverbruik (5,6 l/100 km) en CO2-uitstoot (129 g/km), ongeveer 10% lager dan een vergelijkbare benzinemotor. Regeneratief remmen laadt de 0,8 kWh batterij op tijdens het rijden.

Bigster ECO-G 140. Dacia is de onbetwiste leider op het gebied van LPG in Europa en de enige fabrikant die een bi-fuel benzine/LPG-aandrijflijn aanbiedt op al zijn modellen met verbrandingsmotoren onder het ECO-G label. Voor de Bigster introduceert Dacia een nieuwe aandrijflijn die bi-fuel combineert met een 48V mild hybrid-systeem. Het mild hybrid-systeem ondersteunt de 1,2-liter driecilinder turbomotor, ongeacht of deze op benzine of LPG rijdt. Regeneratief remmen laadt de 0,8 kWh batterij op tijdens het rijden. Op LPG stoot de nieuwe Bigster ECO-G 140 gemiddeld 10% minder CO2 uit dan de versie met een vergelijkbare niet-hybride benzinemotor. Met twee tanks met een totaal van 99 liter brandstof (50 liter benzine en 49 liter LPG) heeft hij een bereik van maximaal 1.450 km. De LPG-tank is onder de bagageruimte geplaatst en beperkt dus het laadvolume niet. Met een knop op het dashboard kan snel en naadloos worden overgeschakeld van de ene brandstof naar de andere.

Bigster TCe 130 4x4. Deze uitvoering van de Bigster is gebouwd om buiten de gebaande paden te gaan, met een vierwielaandrijvingssysteem gekoppeld aan een handgeschakelde 6-versnellingsbak en een 48V mild hybrid-systeem om de efficiëntie te maximaliseren. Dit hybride systeem ondersteunt de 1,2-liter driecilinder turbomotor tijdens het wegrijden en accelereren, wat het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot vermindert, terwijl het rijplezier wordt vergroot. Regeneratief remmen laadt de 0,8 kWh batterij op tijdens het rijden.

Duurzame materialen

Als onderdeel van zijn eco smart-benadering is Dacia gefocust op het grotere gebruik van duurzame materialen. In totaal bestaat de Bigster voor bijna 20% uit gerecycled plastic. Voor de Bigster is ook het eerder genoemde Starkle® gebruikt, een materiaal dat voor het eerst ook is toegepast op de geheel nieuwe Duster. Starkle® bevat tot 20% gerecycled polypropyleen en wordt ongeverfd en onbewerkt gebruikt, wat zorgt voor een kleinere ecologische voetafdruk tijdens de productie. De beschermpanelen aan de onderzijde van de carrosserie en de wielkasten, evenals delen van de voor- en achterbumpers, zijn gemaakt van Starkle®, dat herkenbaar is aan het gespikkelde uiterlijk.

Als onderdeel van een meer milieuvriendelijke benadering heeft Dacia besloten geen leer en chroom meer te gebruiken op al zijn modellen en het papierverbruik te beperken. Dit resulteert in een kleinere handleiding in de auto. Een complete, interactieve digitale versie is beschikbaar via de My Dacia-app en de Dacia-website.

Robuust en op buitenactiviteiten gericht in Dacia stijl

De ingenieuze modulaire dakrails van Dacia zijn standaard op de nieuwe Bigster Extreme. De dakrails zijn in de standaardpositie longitudinaal geplaatst, maar kunnen snel in de dwarsrichting worden verplaatst. Hierdoor hoeven klanten geen conventionele dakrails aan te schaffen die steeds moeten worden gemonteerd en gedemonteerd. Alle andere Bigster-uitvoeringen modellen worden standaard geleverd met vaste longitudinale dakrails. Van de open lucht is te genieten met het panoramische schuifdak: een primeur voor Dacia.

Het panoramische schuifdak is 120 cm lang en ontworpen om 35 cm te openen met een kantel- en draaifunctie. Het dak is standaard op de Extreme en optioneel op de Journey.