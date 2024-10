Ampere versnelt ontwikkeling van intelligente elektrische auto's

Een jaar na de start heeft Ampere als specialist in ontwikkeling van intelligente elektrische voertuigen al belangrijke vorderingen geboekt om kosten te verlagen. Ondanks de recente verkoopvertraging in de EV-markt versnelt Ampere juist om de voorsprong op de concurrentie in Europa te vergroten. Ampere is van plan te profiteren van de straks weer aantrekkende EV-markt. In de komende vijf jaar zal die jaarlijks met ongeveer 25% groeien en zo de groei van de automarkt stimuleren.

Ampere heeft in Noord-Frankrijk de ElectriCity-hub opgezet. Dat is een productiecentrum voor elektrische voertuigen, dat gebruikmaakt van een heel ecosysteem om competitief elektrische auto’s te produceren: de Megane E-Tech electric, Scenic E-Tech electric, Renault 5 E-Tech electric en Renault 4 E-Tech electric. ElectriCity omvat fabrieken in Douai, Maubeuge en Ruitz en werkt nauw samen met de fabriek in Cléon voor de e-aandrijflijn. Daardoor is de productietijd voor de Renault 5 E-Tech electric verkort tot minder dan 10 uur.

De ontwikkeling van de nieuwe elektrische Twingo ligt op schema, zodat die in 2026 op de markt kan worden gebracht. De ontwikkelingstijd bedraagt dan minder dan twee jaar voor een auto met een verkoopprijs van minder dan € 20.000,-.

Na een eerste succesvolle technologische samenwerking aan de binnenkort te verschijnen compacte EV, vroeg Nissan aan Ampere om de ontwikkeling van zijn volgende A-segment EV te verkennen, om zo ook profijt te hebben van de door Ampere bereikte reductie van ontwikkelingskosten en van een verkorte ontwikkeltijd.

Deze nieuwe kans toont de sterke positie van Ampere als een techplatform voor grote merken: voor Alpine met de A390, ontwikkeld op het AmpR Medium-platform, naast de A290 die is ontwikkeld op het AmpR Small-platform en geproduceerd wordt in Douai. Voor Nissan met zijn compacte EV, ontwikkeld en geproduceerd door Ampere en voor een potentiële A-segment EV. Voor Mitsubishi met zijn volgende EV C-SUV, ontwikkeld op het AmpR Medium-platform en geproduceerd in Douai in 2025.

Advanced China Development Center

Om de ontwikkeling van EV’s te versnellen, heeft Ampere het Advanced China Development Center opgezet. Hier werkt het team nauw samen met Chinese partners. Het doel is om te leren van ontwikkelingsprocessen en hier optimaal van te profiteren, zowel voor Ampere als voor de teams van Renault Group.

Introductie van LFP-technologie

Ampere heeft ook de introductie van LFP-batterijtechnologie (Lithium, IJzer, Fosfaat) in slechts 18 maanden gerealiseerd, naast de NMC-batterijtechnologie (Nikkel, Mangaan, Kobalt). Dit illustreert de flexibiliteit van Ampere om snel in te spelen op marktontwikkelingen en grote veranderingen door te voeren om de kosten aanzienlijk te verlagen. Met cell-to-pack-technologieën en de ontwikkeling van cell-to-chassis biedt Ampere zijn klanten de beste actieradius voor de beste prijs.

Tegen 2028 zal Ampere klaar zijn om de volgende technologische sprong te maken met kobalt-vrije batterijen, die de energiedichtheid van NMC-batterijen combineren met de lagere kosten en veiligheid van LFP-batterijen, en een oplaadtijd van minder dan 15 minuten. Het past in het streven om rond 2030 de energiedichtheid te verdubbelen dankzij een kobalt-vrije kathode en een Li-Metal anode, toegepast in een solid state-batterij.

Europese SDV met FlexEVan

Ampere zal in 2026 de eerste Europese Software-Defined Vehicle (SDV) lanceren met de FlexEVan. Dit is een voorbeeld van de waardevolle horizontale aanpak, die kosten verlaagt terwijl de kern-IP, dus het intellectueel eigendom van de software, behouden blijft. Deze aanpak is cruciaal in de samenwerking op het gebied van software, met Google en Qualcomm. Maar ook voor de samenwerking op het gebied van batterijen met vier partners in Europa en op het gebied van regelelektronica, die een aanzienlijk deel van de kosten van een elektrische aandrijflijn vertegenwoordigt.

Door alle vooruitgang die het afgelopen jaar is geboekt, ligt Ampere goed op schema met zijn plan voor 40% reductie van ontwikkelingskosten tussen de eerste en tweede generatie C-segment EV's in 2028, met name dankzij LFP en nieuwe technologieën zoals cell-to-pack.

Nieuwe generatie EV’s in 2028

De volgende generatie C-segment-EV’s, die in 2028 op de markt komt, zal opvallen door de hoogst mogelijke efficiëntie dankzij een doorbraak in energie-integratie, thermisch beheer en de integratie van andere nieuwe technologieën zoals een derde generatie motor die vrij is van zeldzame aardmetalen. Met deze modellen is Ampere van plan om op het hoogste niveau van de concurrentie mee te doen en in één keer twee generaties in te halen.

De Renault Emblème conceptauto, die op de Salon in Parijs is onthuld, toont het streven naar een zo laag mogelijke CO2-voetafdruk van ontwerp tot aan recycling van een nieuw voertuig. Ampere is ervan overtuigd dat decarbonisatie alleen kan worden bereikt door als team te werken. Daarom heeft Ampere de meest geavanceerde technologieën verzameld op belangrijke gebieden om zijn ambitie om te zetten in een auto die klaar is voor gebruik.

“We hebben Ampere opgericht om unieke technologie en klantervaring te leveren en om in recordtijd het best mogelijke te bereiken. De grote vooruitgang die Ampere in slechts één jaar heeft geboekt, bewijst dat we hiermee een substantieel antwoord bieden van de Europese auto-industrie op nieuwe concurrenten uit het Oosten en Westen. We maken het verschil en ons doel is om de leiding te nemen in Europa en daarbuiten.” Luca de Meo, CEO van Renault Group en Ampere