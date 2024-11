Nissan en EV Company bieden EV-rijders helpende hand bij opladen

Het opladen van de elektrische auto is een van de meest genoemde knelpunten bij EV-rijders. Nissan en EV Company slaan daarom de handen ineen om te zorgen dat EV-rijders snel en makkelijk hun auto kunnen opladen.

Hiervoor bieden ze een slim laadysteem aan dat bovendien berekend is op een toekomst met dynamische energieprijzen, thuisbatterijen en thuis opgewekte stroom.

Nissans volledig elektrische line-up groeit flink. Naast de Nissan ARIYA, Nissan LEAF en TOWNSTAR EVALIA, biedt het merk ook de TOWNSTAR VAN en INTERSTAR-e aan als 100% elektrische varianten. In de komende jaren zal de fabrikant volledig elektrische uitvoeringen van de Qashqai en Juke lanceren en ook een nieuwe generatie LEAF introduceren. Daarmee biedt Nissan in totaal zeven volledig elektrische modellen. Voor alle rijders is een goed en slim laadsysteem noodzaak.