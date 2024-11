Ampere versnelt ontwikkeling van intelligente elektrische auto’s

In een uitdagende maar groeiende EV-markt heeft Ampere snel een voortrekkersrol in Europa weten in te nemen.

Het afgelopen jaar heeft Ampere de ontwikkelings- en productietijden versneld: de Twingo ligt op schema om in minder dan 2 jaar te worden ontwikkeld, voor een verkoopprijs onder de € 20.000,-; en de Renault 5 is vergevorderd om in minder dan 10 uur te worden geproduceerd in de Ampere ElectriCity-hub.

Na een positieve eerste samenwerking rond zijn compacte EV, vroeg Nissan aan Ampere om de ontwikkeling van zijn volgende A-segment elektrische auto te verkennen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de onlangs geïmplementeerde processen.

Dit toont dat Ampere in korte tijd een techplatform is geworden voor grote merken: voor Alpine met de A290 en A390, voor Nissan met zijn compacte EV en toekomstige A-segment auto en voor Mitsubishi met zijn volgende EV C-SUV.

Om de ontwikkeling van zijn voertuigen te versnellen en het hoogste niveau te bereiken op het gebied van technologische innovatie en klantervaring, werkt Ampere nu met een toegewijd team in China. Dit team werkt nauw samen met Chinese partners met als doel te leren en tijdwinst te boeken.

Ampere weet flexibel in te spelen op de huidige marktontwikkelingen en slaagt er in om de kosten aanzienlijk te verlagen. Ampere is klaar om in 2026 LFP-batterijen (Lithium, IJzer, Fosfaat) te introduceren en in 2028 een technologische doorbraak te maken met kobalt-vrije solide state-batterijen.

Ampere zal in 2026 de eerste Europese Software-Defined Vehicle (SDV) gereed hebben als bewijs dat een horizontale aanpak werkt om kosten te verlagen met behoud van intellectuele eigendommen.

Ampere ligt op schema met zijn zijn plan om de ontwikkelingskosten tussen de eerste en tweede generatie van C-segment elektrische voertuigen in 2028 met 40% te verlagen, dankzij LFP en nieuwe technologieën zoals cell-to-pack in 2026.

De volgende generatie EV’s, die in 2028 op de markt komt, zal baanbrekende technologieën bieden voor een sterke concurrentiepositie. Naast elektrische voertuigen onthult Ampere technologieën voor koolstofvrije mobiliteit in de Renault Emblème, de conceptauto op de Autosalon van Parijs.

Een jaar na de start heeft Ampere als specialist in ontwikkeling van intelligente elektrische voertuigen al belangrijke vorderingen geboekt om kosten te verlagen. Ondanks de recente verkoopvertraging in de EV-markt versnelt Ampere juist om de voorsprong op de concurrentie in Europa te vergroten. Ampere is van plan te profiteren van de straks weer aantrekkende EV-markt. In de komende vijf jaar zal die jaarlijks met ongeveer 25% groeien en zo de groei van de automarkt stimuleren.