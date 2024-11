NIEUWE OPEL MOKKA OP AUTOSHOW IN ZURICH

De onconventionele bestseller valt op door een fris, modern design, is volledig elektrisch en biedt technologieën van modellen uit hogere segmenten.



Enkele dagen geleden onthulde Opel al de eerste beelden van de nieuwe Mokka. De opvallende designtaal van de Mokka heeft subtiele veranderingen ondergaan met een nieuwe Opel Blitz en andere visuele accenten. De grootste veranderingen zijn echter in het interieur te vinden. Het dashboard oogt nog strakker en in de vorm tekent de Opel Vizor-stijl van de voorzijde zich af. Voor de aankleding van het interieur zijn veel gerecyclede materialen gebruikt.