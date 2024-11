Hyundai deelt eerste beelden van IONIQ 9

Hyundai heeft de eerste beelden vrijgegeven van de IONIQ 9, een volledig elektrische SUV met drie zitrijen. Het nieuwe model markeert een nieuwe stap in de toewijding van het merk aan elektrificatie.

Het cijfer ‘9’ in IONIQ 9 staat voor de grotere voertuigklasse in de IONIQ-lijn van Hyundai en verwijst naar de eerste grote, volledig elektrische SUV van het bedrijf. De IONIQ 9 bouwt voort op het succes van de IONIQ 5 en IONIQ 6 en zorgt met zijn riante en comfortabele interieur voor een nieuwe ervaring op het gebied van elektrisch rijden. De enorme binnenruimte wordt mogelijk gemaakt door het toonaangevende Electric-Global Modular Platform (E-GMP) waarop de IONIQ 9, net als de IONIQ 5 en IONIQ 6, is gebouwd. Dit door Hyundai speciaal voor batterij-elektrische auto’s ontworpen platform huisvest een platte batterij die een ruim en flexibel interieur met een vlakke vloer mogelijk maakt om zowel inzittenden als bagage comfortabel te vervoeren.

Het ‘Aerosthetic’-design van de IONIQ 9 combineert aerodynamische prestaties met esthetische aantrekkingskracht. De SUV is geïnspireerd op het gestroomlijnde lijnenspel én ruime, sfeervolle interieur waar boten om bekendstaan. De enkele gebogen daklijn en de lange wielbasis zorgen voor voldoende ruimte voor alle passagiers, ook voor de inzittenden op de derde rij.

Parametric Pixels

De vrijgegeven beelden van de IONIQ 9 tonen details die het exclusieve design van de auto extra benadrukken. Het lijnenspel aan de zijkant doet denken aan de verfijnde vormen van de traditionele Koreaanse kledingstijl Hanbok. De koplampen zijn voorzien van Parametric Pixels, het kenmerkende verlichtingsdesign van Hyundai voor zijn IONIQ-modellen. Het design van de velgen met meerdere spaken past perfect bij de dynamische en elegante uitstraling van de IONIQ 9.

Vanaf 30 oktober geeft Hyundai meer informatie prijs over de IONIQ 9, dit ter voorbereiding op de onthulling van de elektrische SUV in november. Binnenkort volgen meer details over deze wereldpremière.

De lancering van de IONIQ 9 volgt op het recordjaar 2023 en de productie van de 100 miljoenste Hyundai dit jaar. Opmerkelijk is dat het 100 miljoenste exemplaar een EV was, wat de overgang van Hyundai naar een nieuw tijdperk van elektrificatie symboliseert. Hyundai blijft vol inzetten op een succesvolle transitie naar elektrificatie van zijn gamma en streeft ernaar om tegen 2030 jaarlijks 2 miljoen elektrische auto’s te verkopen.