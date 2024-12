Range Rover Evoque versterkt modern luxury-gevoel met vernieuwd design en verfijnde technologie

De technologisch hoogwaardige, juweelachtige uitstraling van de Evoque wordt geaccentueerd door de nieuw ontworpen grille en bijzonder slanke Pixel LED-koplampen met kenmerkende dagrijverlichting. Het ‘zwevende dak’, de doorlopende taillelijn en de verzonken, uitschuifbare portiergrepen zijn karakteristieke elementen van het Range Rover DNA.

De minimalistische designtaal is doorgetrokken in het interieur van de Evoque. Het gebogen 11,4 inch touchscreen lijkt te zweven op het dashboard. Het scherm is in het blikveld van de bestuurder geplaatst voor verbeterde zichtbaarheid, terwijl er meer plek is voor opbergruimte en draadloos opladen. De nieuwste versie van het intuïtieve Pivi Pro1-infotainmentsysteem staat garant voor een naadloze digitale ervaring, terwijl het dankzij Software Over The Air-updates4 altijd up-to-date blijft zonder dat een bezoek aan een retailer nodig is.

De nieuwste technologie en materialen2, zoals het toonaangevende luchtkwaliteitssystemen Cabin Air Purification Plus en de innovatieve, ledervrije bekledingscombinatie van Kvadrat™ wolmix en Ultrafabrics, bevorderen het comfort en verhogen de moderne en luxueuze sfeer aan boord.

Geraldine Ingham, Managing Director bij Range Rover, zegt: “The original compact luxury Range Rover for the city is even smarter and more sophisticated than its predecessor. The cabin is reductive and serene, with new materials and colourways for effortless luxury. A single curved glass interface and clean air technology allows clients to enjoy the calm and tranquility that is the hallmark of a Range Rover.”

De Range Rover Evoque is leverbaar in de uitvoeringen S, Dynamic SE en Autobiography. De electric hybrid (PHEV) maakt het mogelijk om dagelijkse ritten volledig elektrisch en zonder lokale uitstoot af te leggen. Mede dankzij nieuwe accutechnologie biedt de PHEV een elektrische actieradius* tot 61 kilometer (WLTP), wat overeenkomt met een actieradius tot 47 kilometer3 in de praktijk. Tevens is de Range Rover Evoque Electric Hybrid standaard geschikt voor DC-snelladen. Behalve als PHEV is de Evoque ook leverbaar met verbrandingsmotoren met mild hybrid (MHEV) technologie.