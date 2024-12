De nieuwe Nissan Interstar-e

De geheel nieuwe Nissan Interstar-e is klaar voor het zware werk. De nieuwste LCV van Nissan - met volledig elektrische aandrijflijn - debuteert in Europa en is direct te bestellen bij de Nederlandse dealers. Met geavanceerde functies en maximale veelzijdigheid biedt de nieuwe generatie Interstar-e alles waardoor klanten nog efficiënter kunnen werken.

De nieuwe Nissan Interstar-e markeert een historisch moment als de eerste volledig elektrische grote bedrijfswagen van Nissan. Hij wordt in Frankrijk geproduceerd. Nissan werkt toe naar volledige elektrificatie van het LCV-segment tegen 2027. De lancering van de nieuwe Interstar-e vormt om die reden een belangrijke stap.

Nissan Interstar-e

De 100% elektrische aandrijflijn van de Interstar-e biedt een keuze tussen een 40 kWh-batterij voor stadsleveringen en een long-range-versie van 87 kWh. Deze laatste batterijversie ondersteunt snelladen tot 252 km in slechts 30 minuten (130 kW DC). De 40 kWh-batterij is standaard uitgerust met een 11 kW AC-lader. Voor de 87 kWh-variant is dit standaard een 22 kW AC-lader. De batterij van de nieuwe Interstar-e laadt dan in minder dan 4 uur van 10 naar 100%. Er is keuze uit 4.0T-versie met een laadvermogen van meer dan 1,5 ton.

Sterkte en veelzijdigheid voor elke bedrijfsbehoefte

De nieuwe Interstar-e heeft een royale laadruimte met een lengte tot 3.855 mm en een forse 1.312 mm brede zijdeur. De diverse varianten bieden een laadcapaciteit van 10,8 m³ voor de L2H2 tot 13 m³ voor de L3H2. Klanten kunnen ook kiezen voor verschillende fabrieksuitvoeringen zoals chassis enkele cabine, chassis dubbele cabine en platform, wat de veelzijdigheid van de Interstar-e verder vergroot.

Comfort en veiligheid staan centraal

De Interstar-e biedt verbeterde wendbaarheid dankzij een met 1,2 meter gereduceerde draaicirkel. Verder biedt hij een volledig opnieuw ontworpen interieur voor meer comfort en gemak. Afhankelijk van de uitvoering is er nog eens 135 liter extra opbergruimte beschikbaar in het interieur van de nieuwe Interstar-e. Het model is standaard voorzien van Apple CarPlay en Android Auto. Wat dat betreft is de Interstar-e dus een ideale mobiele werkplek.

De veiligheid wordt verder vergroot met voorzieningen zoals Forward Emergency Braking, Lane Keep Assist, Traffic Sign Recognition en tal van andere veiligheidsopties die nooit eerder op een Interstar-model zijn geïntroduceerd. Een andere noviteit is het innovatieve ‘1-box’ remsysteem. Dit elektronisch gestuurde hydraulische systeem bespaart gewicht, verbetert de remkracht en biedt gebruikers consistente remprestaties, ongeacht het laadvermogen van de bus. Tot slot wordt de efficiëntie ook verbeterd dankzij de regeneratieve remwerking van de elektromotor. De Interstar-e behaalde onlangs een Platinum-score bij de Euro NCAP-tests, wat garant staat voor de hoogste veiligheid.

Scherpe prijs, uitgebreide garantie

De nieuwe 100% elektrische Nissan Interstar-e is per direct te bestellen vanaf € 44.900 exclusief BTW. Zoals bij alle Nissan-bedrijfswagens geldt er een standaardgarantie van 5 jaar of 160.000 km. Voor de batterij geldt een garantie van 8 jaar of 160.000 km (hetgeen zicht het eerst voordoet).