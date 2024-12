Toyota Yaris in nieuw jasje

De Toyota Yaris krijgt stijlvolle nieuwe opties voor modeljaar 2025, terwijl de toonaangevende efficiëntie en veiligheid in het zeer competitieve B-segment voorop blijven staan.

Uitzonderlijke efficiëntie, zijn bewezen kwaliteit en plezierige rijdynamiek maken de meervoudig bekroonde Toyota Yaris bij uitstek geschikt voor het moderne stadsleven. Het is consequent een van de bestverkochte modellen van Toyota in Europa. Sinds de introductie in 1999 heeft de Yaris-familie wereldwijd meer dan 10 miljoen verkopen gerealiseerd, waarvan meer dan vijf miljoen in Europa.

Nieuwe standaarden

Sinds zijn debuut is de Yaris een referentie geweest op het gebied van innovatie. Van het verhogen van de veiligheid tot het pionieren met een hybride aandrijflijn in het B-segment en de eerste compacte auto gebouwd op het modulaire Toyota New Global Architecture (TNGA) GA-B platform, heeft de Yaris een kwart eeuw lang voortdurend nieuwe standaarden gezet.

Gebouwd in Europa, voor Europese klanten

Toyota’s nieuwste versie van de vierde generatie Yaris wordt in Europa – in Frankrijk en in Tsjechië – gebouwd, voor Europese klanten. Met modeljaar 2025 biedt het model nieuwe keuzemogelijkheden, evenals een opvallende update van de Yaris GR SPORT-uitvoering.

GR SPORT oogt scherper dan ooit

Drie jaar nadat hij voor het eerst op de weg kwam, ziet de nieuwe Yaris GR SPORT er scherper uit dan ooit. Een emotionele nieuwe kleur, Storm Grey, is exclusief verkrijgbaar op de Yaris GR SPORT in 2025, zowel in monotone als bi-tone uitvoering, terwijl de opvallende 18-inch matte lichtmetalen velgen indruk maken met een gedurfd nieuw design.

Binnenin wordt de stijlvolle uitvoering van het interieur van de Yaris GR SPORT – met opvallende rode stiksels en gun metal grijze accenten – opgewaardeerd door een GR SPORT-logo in reliëf op de hoofdsteunen, wat zorgt voor een strakke en verfijnde look.

Nieuwe kleur: Everest Green

De Yaris 2025 heeft de gloednieuwe kleur Everest Green, als elegante monotone kleur of als opvallende bi-tone kleur in combinatie met een contrasterend zwart dak, die past bij de gespierde, dynamische lijnen en styling die trouw is aan het evenwichtige rijgedrag en het responsieve chassis van de Yaris.

Hybrid 115 en Hybrid 130

Ook in 2025 blijft de Yaris leverbaar met twee hybride aandrijflijnen: de Hybrid 115 en Hybrid 130. Beide aandrijflijnen bieden een uitzonderlijk laag verbruik en een lage uitstoot en sluiten goed aan bij de sterke vraag naar hybride aandrijflijnen in dit segment.

Nieuwste veiligheidssystemen

In elke nieuwe Toyota Yaris profiteren bestuurders van de nieuwste technologieën voor een uitstekende gebruikerservaring. Toyota T-Mate omvat de nieuwste generatie Toyota Safety Sense assistentie- en veiligheidssystemen, waardoor de auto veiliger, gemakkelijker te besturen en te parkeren is. De digitale gebruikerservaring wordt gekenmerkt door een aanpasbaar instrumentenpaneel en een krachtig multimediasysteem met schermen tot 10,5 inch.

Februari 2025

Vanaf februari start de productie van modeljaar 2025 van de Yaris. De prijzen worden op een later moment bekendgemaakt.