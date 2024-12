Range Rover Electric slaagt voor extreme test

De VAE zijn het decor voor de intensieve tests in de woestijn, waar temperaturen tot 50o C en een luchtvochtigheid van 90% de capaciteiten van het temperatuurmanagement in de auto zwaar op de proef stellen. Zowel bij beklimmingen van zandduinen in de woestijn als tijdens ritten in de stad, onder de felle zon, streeft Range Rover naar maximaal comfort en vermogen.

Ongekende prestaties op zand

De Range Rover Electric bewijst zich tijdens deze tests als nóg efficiënter in het zand dan eerdere modellen van het merk. Zelfs tijdens langdurige en intensieve ritten door de woestijn blijft de temperatuur optimaal beheersbaar.

Thomas Müller, Executive Director Product Engineering, zegt: “A hot climate is one of the most challenging for any battery electric vehicle, because of the need to cool the cabin and optimise battery performance at the same time. The additional challenge of driving on sand requires controlled low-speed torque, so our specially developed traction control and thermal management systems work in harmony to ensure power delivery is unaffected. Our tests have shown that in this climate, repeatedly driving the equivalent of 100 metres uphill on fine sand, Range Rover Electric matches the performance of its ICE equivalents; in some instances, even surpassing them – thanks to the introduction of these new features.”

Erfgoed en innovatie

De Range Rover Electric combineert innovatie en verfijning, dankzij de meer dan vijftig jaar ervaring van het merk Range Rover. De nieuwste elektrische aandrijfsystemen en geavanceerde terreinmodi zorgen voor moeiteloze prestaties, zowel in de stad als offroad in de uitdagende woestijn. Dankzij de evenwichtige gewichtsverdeling en geavanceerde ophangingssystemen biedt de Range Rover Electric maximale stabiliteit en controle, zelfs op los zand. Het nieuwe Intelligent Torque Management optimaliseert de tractie door het motorkoppel binnen één milliseconde optimaal over de wielen te verdelen, waardoor grip en tractie aanzienlijk verbeteren.

Uitzonderlijke klimprestaties

In de Al Badayer-woestijn in Sharjah – bekend om de negentig meter hoge duin ‘Big Red’ – moesten de Range Rover Electric testauto’s steeds vijf opeenvolgende beklimmingen voltooien zonder enige afname van het prestatievermogen – een eis die Range Rover aan al zijn nieuwe modellen stelt. Dit feit benadrukt dat ook het nieuwe model de typerende robuustheid en capaciteiten bezit waar Range Rover om bekendstaat.

Met deze tests zet Range Rover een belangrijke stap richting de lancering van het nieuwe model. De Range Rover Electric wordt verder verfijnd voordat het model in 2025 wordt geïntroduceerd.