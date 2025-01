Ford Raptor T1+ klaar voor Dakar Rally

Ford is klaar voor de aanstaande Dakar Rally 2025 in Saoedi-Arabië. Ford Performance en M-Sport nemen samen deel aan de T1+ categorie van de rally met de speciaal gebouwde Raptor T1+ en een team van bekwame coureurs.

De Dakar Rally staat al meer dan vier decennia symbool voor menselijk en mechanisch uithoudingsvermogen. De deelnemers leggen van 3 tot 17 januari bijna 8.000 kilometer af, verdeeld over 12 etappes van Bisha tot Shubaytah. Elke etappe vraagt het uiterste van de coureurs en co-coureurs die slechts enkele momenten voor de start hun route krijgen en waarbij het terrein en het weer extreem kunnen variëren.

Mark Rushbrook, Global Director, Ford Performance:

“De Dakar Rally is het hoogtepunt van offroad-racen en hier worden legendes geboren. Met de

Raptor T1+ en ons uitzonderlijke team van coureurs doen we niet alleen mee om te winnen, maar willen we ook de kracht, duurzaamheid en innovatiekracht laten zien waar Ford voor staat. Dit is een nieuwe mijlpaal voor Ford Performance en onze partners bij M-Sport, en we zijn klaar om de uitdaging aan te gaan.”

T1+: innovatie ontmoet robuuste capaciteiten

De T1+ categorie is het hoogste kaliber van de competitieclassificatie in de FIA rallywereld, met speciaal gebouwde voertuigen die worden aangedreven door productiemotoren. De Raptor T1+ is ontwikkeld om aan die normen te voldoen. Met een krachtige versie van de Ford Coyote V8-motor, de geavanceerde FOX-ophanging en een lichtgewicht maar robuust chassis is deze racer klaar om de extreme hitte en het meedogenloze terrein van de Dakar Rally te doorstaan. Tijdens vele strenge tests, die zowel tijdens eerdere races als daarbuiten zijn uitgevoerd, is de Raptor T1+ geperfectioneerd tot een raceklaar beest.

Dream Team: vier coureurs, één doel

De teams die met de Ford Raptor T1+ gaan racen worden aangestuurd door motorsportkampioenen met ieder een unieke expertise:

Carlos Sainz Sr.: viervoudig en regerend Dakar-kampioen en motorsporticoon die tientallen jaren ervaring combineert met een onvermoeibare drang naar precisie.

Mattias Ekström: beroemd om zijn veelzijdigheid in rallycross, DTM en Dakar. Ekströms aanpassingsvermogen en technische scherpzinnigheid zijn ongeëvenaard.

Mitch Guthrie Jr.: opkomend Amerikaans talent met overwinningen in evenementen als de King of the Hammers. Guthrie Jr. vertegenwoordigt de volgende generatie van off-road experts.

Nani Roma: tweevoudig Dakar-kampioen in zowel de motor- als autocategorie. Zijn ervaring en strategische expertise zijn van onschatbare waarde voor het team dat in 2024 deelnam met de Ford Ranger T1.

Technische expertise van M-Sport

Bij de deelname van Ford aan de Dakar Rally staat de technische samenwerking met de rally- en race-experts van M-Sport centraal. Beide partners combineren tientallen jaren ervaring met een meedogenloze zoektocht naar perfectie, met als resultaat een racer die de brute eisen van Dakar aan kan.

“Er is enorm veel moeite gestoken in het project en we kunnen niet wachten om eindelijk van start te gaan”, zegt Matthew Wilson, programmadirecteur van M-Sport. “We hebben een fantastische line-up van coureurs en met de geleerde lessen uit de tests en Rallye Du Maroc in oktober zijn we zo goed mogelijk voorbereid op de enorme uitdaging die ons te wachten staat. Dakar 2025 is met onder meer de 48 Hour Chrono en de finish in het empty quarter een echte test van ons uithoudingsvermogen.”

Performance erfgoed ondergaat de ultieme test

Fords deelname aan Dakar is het volgende hoofdstuk in de off-road racerij die meer dan vijf decennia beslaat, sinds Rod Hall met zijn Ford Bronco de Baja 1000 won. Of het nu gaat om de prijswinnende Baja-Bronco of de ongekend taaie Raptor, de racers van Ford belichamen al decennia lang het erfgoed van het merk waarbij technische capaciteiten en veerkracht centraal staan. Met zijn in de woestijn geteste race-techniek is de Ford Raptor T1+ het nieuwste hoogtepunt in dit succesverhaal.