Leapmotor onthult C10 REEV

Leapmotor kondigt met trots zijn deelname aan de 101ste Brussels Motor Show aan, die plaatsvindt van 10 tot 19 januari 2025. Tijdens dit prestigieuze evenement presenteert Leapmotor voor het eerst in Europa zijn innovatieve REEV (Range Extender Electric Vehicle)‑technologie, met de Leapmotor C10.

Deze revolutionaire technologie combineert de voordelen van elektrisch rijden met die van traditionele benzinemotoren en biedt een hybride oplossing die aansluit bij de uiteenlopende behoeften van consumenten.



De Leapmotor C10 REEV is uitgerust met een 158 kW (215 pk) sterke elektromotor en een 1,5‑liter benzinemotor. De 28,4 kWh-batterij biedt een elektrische actieradius van 145 km (WLTP), terwijl de totale gecombineerde actieradius meer dan 950 km bedraagt. Met een brandstofverbruik van slechts 0,4 l/100 km in de gecombineerde modus en een CO2‑uitstoot van 10 g/km, vermindert de C10 REEV de uitstoot en het brandstofverbruik aanzienlijk in vergelijking met traditionele benzineauto’s. Dit maakt de C10 REEV een milieuvriendelijke keuze voor consumenten.