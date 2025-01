Nieuwe Opel Grandland en Frontera profiteren van 125 jaar innovatie in zitcomfort

Opel let ook op zitcomfort en doet dat al sinds de productie van zijn eerste auto, de Patentmotorwagen System Lutzmann. De nieuwste ontwikkelingen op dat vlak zijn te ervaren in de nieuwe Opel Grandland en de nieuwe Opel Frontera.



Intelli-Seats in nieuwe Grandland en Frontera

De nieuwe Opel Frontera en de nieuwe Opel Grandland maken indruk met hun Intelli‑Seats voorin. Een speciale inkeping in het midden van de stoel vermindert de druk op het stuitbeen. Deze gepatenteerde Intelli‑Seat-functie zorgt voor meer ontspannen rijcomfort, wat vooral is te merken bij lange ritten op de snelweg. Voor extra comfort op koude dagen is er optionele stoelverwarming. Bovendien zijn de stoelen niet alleen ergonomisch van vorm, ook de beschikbare bekledingen zijn gemaakt van volledig duurzaam gerecycled materiaal, wat past in de Greenovation‑strategie van Opel.