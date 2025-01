Ford E-Transit met extra grote actieradius

Met de nieuwe varianten met extra grote actieradius is elektrische rijden voortaan voor nog meer ondernemers een realistische optie. De batterij met een bruikbare capaciteit van 89 kWh maakt een maximaal bereik van 402 kilometer2 mogelijk en laat zich bovendien sneller opladen met zowel AC als DC.

De Ford E-Transit met grotere actieradius is door Ford Pro speciaal ontwikkeld voor klanten die ook buiten de stedelijke gebieden actief zijn. De nieuwe batterijvariant is daarnaast geschikt voor uitvoeringen die worden voorzien van veelzijdige in- of opbouwoplossingen. En net als de overige versies is ook deze Transit met extra grote batterij volledig geïntegreerd in het Ford Pro-platform van connected laad- en softwareoplossingen. Daarmee kunnen klanten het energiebeheer optimaliseren, het onderhoud stroomlijnen en de downtime en gebruikskosten minimaliseren.

Ander goed nieuws is dat Ford Pro recentelijk eveneens de onderhoudsintervallen van alle uitvoeringen van de E-Transit heeft verlengd: twee jaar zonder kilometerbeperking – voorheen één jaar. Dit verlaagt de service- en gebruikskosten nog verder.

Efficïenter elektrisch rijden én sneller laden

De E-Transit met grote 89 kWh batterij heeft een actieradius die tot 28% groter is dan die van uitvoeringen met de 68 kWh-versies. Dit wordt niet alleen bereikt door de extra batterijcapaciteit, maar ook door de innovatieve warmtepomp met dampinspuiting die het interieur efficiënter verwarmt bij lage temperaturen. Het systeem is vergelijkbaar met dat van de E-Transit Custom – de eerste elektrische auto ooit met deze technologie – en is ontworpen om de efficiëntie te verbeteren en de actieradius te optimaliseren bij kouder weer.

De nieuwe batterijvariant van de Ford E-Transit kan ook sneller laden. Het maximum AC-laadvermogen (wisselstroom) is verdubbeld van 11 naar 22 kW, waarmee het mogelijk is om de batterij volledig op te laden in minder dan zes uur. Opladen bij een DC-snellaadstation met gelijkstroom gaat eveneens sneller. Het snellaadvermogen is verhoogd van 115 tot 180 kW, waarmee de batterij in slechts 28 minuten is op te laden van 10 tot 80% van de capaciteit.

E-Transit nu al leverbaar vanaf € 53.7251

De Ford E-Transit biedt ondernemers een brede keuze in carrosserievarianten en in- en opbouwmogelijkheden. En net als bij de kleinere batterij is ook de grotere batterij leverbaar in combinatie met een 135 kW (184 pk) of 198 kW (269 pk) sterke aandrijflijn.

Ford Pro maakt alle uitvoeringen met 68 kWh-batterij voortaan extra bereikbaar en zet ook de nieuwe varianten met 89 kWh-batterij scherp in de markt.

De E-Transit Bestelauto met de grote batterij is al leverbaar vanaf € 59.9951 (L3H2).

De versies met 68 kWh-batterij hebben voortaan een nieuwe vanafprijs van € 53.7251 (L2H2)

De nieuwe uitvoeringen met extra grote actieradius zijn vanaf het eerste kwartaal van 2025 in Nederland leverbaar. De volledige prijslijsten en technische gegevens van de Ford E-Transit zijn hier te vinden.