Leapmotor opent eigen veiligheidslab voor slimme voertuigen

Leapmotor opent een gespecialiseerd Automotive Security and Safety Lab, een belangrijke stap in de ontwikkeling van intelligente veiligheidsoplossingen. Hiermee wordt een nieuwe standaard gezet voor veiligheid in slimme voertuigen en komt betrouwbare, veilige mobiliteit voor iedereen dichterbij.

Nu intelligent verbonden voertuigen steeds meer deel uitmaken van het dagelijks leven, wordt veiligheid belangrijker dan ooit. Het Leapmotor Security and Safety Lab is opgericht om deze uitdaging aan te gaan en gebruikers gemoedsrust te bieden. De focus ligt op de aspecten die voor klanten het meest van belang zijn: bescherming van data en netwerken, correcte werking van alle systemen en het betrouwbaar en voorspelbaar maken van functies die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie.