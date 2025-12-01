Nieuwe Opel Astra oogt scherper en technischer dan ooit

Opel geeft een eerste blik op de nieuwe Opel Astra en de Opel Astra Sports Tourer. De nieuwe generatie krijgt een scherper, technischer en expressiever uiterlijk, met een vernieuwde Opel Vizor die direct herkenbaar is.

De vooruitblik laat zien hoe Opel de Astra klaarmaakt voor het volgende hoofdstuk in zijn bijna negentigjarige historie.

Eerste blik op het nieuwe Vizor-design

De verder verfijnde Opel Vizor is slanker en preciezer vormgegeven en voorzien van strakke lichtaccenten. Voor het eerst in de geschiedenis van de Astra is de Opel‑Blitz in het front verlicht, een stijlkenmerk dat eerder debuteerde op het topmodel van Opel, de Grandland. De scherpe lijnen in de frontpartij versterken het technische karakter van het ontwerp.