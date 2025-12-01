Defender Dakar D7X-R onthuld met competitie-livery voor Dakar Rally 2026

Het model maakt in januari zijn debuut tijdens de Dakar Rally – ’s werelds zwaarste rally-raid.

Drie teams nemen met de Defender Dakar D7X-R deel aan dit epische avontuur van twee weken, met meer dan 80 uur aan competitie en circa 5.000 km aan klassementsproeven. Dakar-legende Stéphane Peterhansel en Mika Metge, Rokas Baciuška en Oriol Vidal, en Sara Price met Sean Berriman worden ondersteund door een ervaren team van monteurs en ingenieurs, onder leiding van Team Principal Ian James.