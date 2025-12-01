Louwman BYD Rotterdam groeit en verhuist naar nieuw pand

Louwman BYD Rotterdam breidt verder uit en verhuist naar een nieuw, ruimer pand aan Toepad 15, Rotterdam. Per 15 december ontvangt Louwman BYD Rotterdam de sleutel van de nieuwe locatie, een belangrijke stap die de groei van afgelopen jaren onderstreept.

Het nieuwe pand biedt aanzienlijk meer ruimte voor zowel de verkoop van elektrische en hybride voertuigen als de service en aftersales. Met een uitgebreide werkplaats, ruime parkeervoorzieningen en hoogwaardige laadinfrastructuur kan Louwman BYD Rotterdam klanten nog beter en efficiënter bedienen. De verhuizing ondersteunt daarmee de groeiende vraag naar duurzame mobiliteit in de regio.

“Doordat we in het nieuwe, veel grotere pand meer ruimte hebben voor onze klanten geeft dit ons de mogelijkheid de nieuwste technologieën en alle BYD-modellen optimaal aan hen te presenteren. Bovendien biedt deze locatie een moderne, gastvrije omgeving waar klanten rustig kunnen rondkijken en waar ons team hen nog beter kan ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes”, aldus Tjalling Hollander, algemeen directeur Louwman BYD.

“Dat we na slechts tweeënhalf jaar al uit ons jasje zijn gegroeid, zegt alles over de ontwikkeling van BYD in Nederland én over de inzet van ons jonge, enorm servicegerichte team. Ik ben bijzonder trots op wat zij in korte tijd hebben neergezet. Met deze verhuizing zetten we een nieuwe stap: een grotere en beter uitgeruste locatie waar we klaar zijn voor verdere groei”, zegt Eric Louwman, President Louwman Group.

Louwman BYD heeft inmiddels vestigingen in Amsterdam, Arnhem, Breda, Eindhoven en recent opende het bedrijf een zesde vestiging in Den Haag.