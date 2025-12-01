Suzuki introduceert tot 10 jaar garantie op Auto, Motor en Marine

Suzuki Nederland lanceert een unieke garantiepropositie: tot 10 jaar garantie op alle Suzuki-producten – auto’s, motorfietsen en buitenboordmotoren. Met deze stap onderstreept Suzuki zijn reputatie als producent van betrouwbare en duurzame voertuigen. Met een garantieperiode tot 10 jaar is Suzuki uniek in de Nederlandse motor- en marine markt.

Met deze garantiepropositie zet Suzuki een nieuwe standaard in de markt. Het is één van de langste garantieperiodes in Nederland en voor motor- en marine producten is het zelfs een primeur. Voor klanten betekent dit niet alleen zekerheid, maar ook een bevestiging van Suzuki’s reputatie als producent van solide en betrouwbare producten. Door onderhoud te laten uitvoeren bij officiële Suzuki (Service)-dealers blijft het product technisch in topconditie, wat bijdraagt aan het behoud van een maximale restwaarde van het product. Dit toont het vertrouwen van Suzuki in de deskundigheid van haar monteurs en het strikte onderhoudsprotocol.