Suzuki viert “60 jaar in Nederland”

In 2026 viert Suzuki Nederland een bijzondere mijlpaal: het 60‑jarig importeurschap van het Japanse merk in Nederland. Sinds 1966 rijden en varen er Suzuki’s op Nederlandse wegen en wateren.

De geschiedenis van Suzuki in Nederland begon al eind 1965, toen het importeurscontract werd ondertekend. Enkele maanden later, net na de jaarwisseling, arriveerde de eerste Suzuki-motorfiets, de T20, waarmee het startschot werd gegeven voor zes decennia van groei, innovatie en passie voor mobiliteit. Nu 60 jaar later staan we aan de vooravond van de introductie van de Suzuki e VITARA in januari 2026.

Sinds de allereerste T20-motorfiets in 1966 over Nederlandse wegen scheurde en de eerste buitenboordmotoren het water doorkliefden, heeft Suzuki generaties Nederlanders in beweging gebracht; op twee wielen, vier wielen én op het water. Van legendarische supersports en betaalbare stadsauto’s tot milieuvriendelijke Lean Burn-buitenboordmotoren: Suzuki bleef altijd trouw aan zijn filosofie van slimme, toegankelijke technologie die écht het verschil maakt in het dagelijks leven.